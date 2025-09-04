Ministrul ungar al Economiei: Guvernul ungar rămâne în continuare un guvern al reducerii taxelor

Veszprém, joi, 4 septembrie 2025 (MTI) - Politica economică trebuie să se concentreze pe patru domenii: sprijinirea programelor de creare de locuinţe, reducerea taxelor, planul de construcţie a ţării, precum şi pe planul de acţiune pentru protejarea industriei şi locurilor de muncă - pe lângă menţinerea salariilor reale şi consolidarea agriculturii - a declarat, joi, la Veszprém, Márton Nagy, ministrul Economiei ungare, la deschiderea celei de-a 63-a Reuniuni anuale a economiştilor.

Ministrul a subliniat că, din cauza războaielor, a crizei energetice şi a crizei de competitivitate a UE, „fiecare an, fiecare lună aduce câte o nouă surpriză în viaţa economiştilor”, la care trebuie găsite răspunsuri şi din care trebuie obţinut ce e mai bun. Într-un asemenea context, trebuie ca Ungaria să ducă o politică economică bună şi să păstreze acele direcţii ideologice promovate în ultimii ani: societatea bazată pe muncă, orientarea către familie, protejarea pensionarilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii din Ungaria – a arătat politicianul, subliniind că guvernul rămâne în continuare un guvern al reducerii taxelor.

„Sunt unii care măresc taxele şi sperie populaţia cu impozite progresive, însă noi am crezut întotdeauna în reducerea taxelor, am fost mereu un guvern al reducerii taxelor”, a afirmat Márton Nagy.

Vorbind despre situaţia economică americană şi europeană, ministrul a declarat că Statele Unite au o strategie elaborată, gândită şi aplicată privind taxele vamale, creşterea economică sau investiţiile de capital, în timp ce Uniunea Europeană funcţionează după o logică inversă, „cheltuieşte nebuneşte” şi aşteaptă efectele asupra economiei.

În opinia sa, în UE nu există un plan pentru îmbunătăţirea competitivităţii, „industria auto se află în declin”, iar producătorii chinezi îşi cresc cota de piaţă în Europa, în pofida taxelor vamale de protecţie. Márton Nagy a menţionat că obiectivele politicii economice a Ungariei se bazează pe conceptul de neutralitate economică. Ungaria este interesată de companiile de succes, indiferent dacă provin din Est sau din Vest, a subliniat ministrul.