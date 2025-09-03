Preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc: Răspunsul negativ al Comisiei Europene privind regiunile naţionale este inacceptabil

Cluj-Napoca, miercuri, 3 septembrie 2025 (MTI) - Iniţiatorii din Transilvania consideră inacceptabil răspunsul negativ al Comisiei Europene la iniţiativa cetăţenească privind protecţia minorităţilor naţionale şi promit continuarea demersului.

„Pentru noi, această decizie este inacceptabilă” – a reacţionat Balázs Izsák, preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc (CNS), iniţiatorul iniţiativei cetăţeneşti, pe pagina sa de Facebook, în urma anunţului făcut, miercuri după-amiază, de Comisia Europeană. Acesta a precizat că instituţia europeană i-a informat, miercuri, la ora 16.00, că nu va iniţia un proces legislativ pe baza iniţiativei cetăţeneşti europene intitulate „Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi sustenabilitatea culturilor regionale”. „Aceasta echivalează cu un refuz” – a scris Balázs Izsák.

Acesta a adăugat că pentru CNS „lupta nu s-a încheiat”. A promis că după analizarea motivării de 25 de pagini, va fi prezentat următorul plan de acţiune. Izsák Balázs a menţionat anterior că, în cazul unui răspuns negativ, vor apela la instanţă.

Decizia de la Bruxelles este considerată „descurajatoare şi revoltătoare” şi de către europarlamentarul Loránt Vincze, preşedintele Uniunii Federative a Naţionalităţilor Europene (FUEN). Acesta a subliniat, la rândul său, că „lupta pentru sprijinirea la nivel european a comunităţilor naţionale autohtone continuă”.