Péter Szijjártó la Beijing: Ungaria şi China înregistrează o perioadă record în privinţa cooperării bilaterale

Budapesta, miercuri, 3 septembrie 2025 (MTI) - În prezent, Ungaria şi China înregistrează o perioadă record în privinţa cooperării bilaterale, iar părţile sunt pregătite să continue această cooperare şi să aprofundeze relaţiile bilaterale - a afirmat miercuri, la Beijing, ministrul maghiar al afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó.

Potrivit comunicatului ministerului, la începutul întrevederii cu ministrul de externe chinez Wang Yi, Péter Szijjártó a felicitat ţara din Asia de Est pentru creşterea economică de 5,5% atinsă în prima jumătate a anului şi a precizat că această situaţie creează oportunităţi pentru consolidarea în continuare a cooperării.

„Relaţiile noastre bilaterale ating acum cote record. În prima jumătate a anului 2025, aidoma anilor 2023 şi 2024, companiile chineze s-au dovedit a fi cei mai importanţi investitori în Ungaria (…) Schimburile noastre comerciale au crescut cu 5% în prima jumătate a anului” – a informat el, relevând că lucrările de (re)construcţie a liniei de cale ferată Budapesta-Belgrad vor fi finalizate până la sfârşitul anului.

De asemenea, ministrul a amintit şi faptul că numărul turiştilor chinezi sosiţi în Ungaria a crescut cu 44%, depăşind astfel numărul înregistrat înaintea pandemiei de coronavirus. În plus, el a atras atenţia că în ceea ce priveşte numărul studenţilor străini, care studiază la universităţile maghiare, China se situează pe locul al doilea cu aproximativ 2600 de tineri.

Péter Szijjártó a arătat, de asemenea, că Ungaria acordă o atenţie deosebită strădaniilor internaţionale ale Chinei în condiţiile conjuncturii politice actuale extrem de complexe, caracterizate de numeroase provocări de securitate şi a salutat faptul că ambele ţări fac parte din tabăra celor care doresc pacea.

„Noi, maghiarii, şi eu personal, suntem deosebit de recunoscători Republicii Populare Chineze pentru toate eforturile depuse în vederea promovării păcii şi a soluţionării paşnice a crizelor actuale” – a afirmat el.

„Ne bucurăm că înregistrăm o perioadă a recordurilor în ceea ce priveşte cooperarea bilaterală. Suntem pregătiţi să continuăm şi să aprofundăm cooperarea, să înregistrăm succese şi mai mari în acest sens” – a precizat ministrul.

Anterior, el s-a întâlnit cu liderii mai multor companii chineze, cum ar fi Xiaomi, Chervon Auto şi Wanhua; iar în acest context a descris cooperarea dintre cele două ţări ca pe o adevărată poveste de succes.

El a explicat că anul trecut aproximativ 31% din investiţiile chineze în Europa au fost efectuate în Ungaria, iar patru dintre cele mai importante cinci investiţii chineze de pe continent sunt în curs de derulare în Ungaria.

China organizează parada de Ziua Victoriei în data de 3 septembrie pentru a marca aniversarea capitulării oficiale a Japoniei în 1945 şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. La ceremonia din acest an, Péter Szijjártó reprezintă Ungaria.