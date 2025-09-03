Borsonline: încă un etnic maghiar din Ucraina Subcarpatică a căzut victimă încorporării forţate

Budapesta, miercuri, 3 septembrie 2025 (MTI) - Un etnic maghiar din Ucraina Subcarpatică, a cărui rudă a fost dusă cu forţa de patrulele ucrainene care efectuează încorporări forţate, a apelat la ajutor prin intermediul reţelelor de socializare - a relatat miercuri portalul de ştiri Borsonline.hu.

Conform articolului publicat de portal, incidentul a avut loc în satul Janosi, la câţiva kilometri de Berehove. Articolul precizează că bărbatul este scutit de serviciul militar, deoarece îşi îngrijeşte mama bolnavă, infirmă din punct de vedere fizic – fiind totodată şi curatorul ei oficial.

„Poliţiştii i-au cerut, în plină stradă, bărbatului să prezinte scutirea de serviciul militar; dar având în vedere faptul că nu o avea asupra lui la momentul respectiv, l-au arestat imediat” – se arată în articolul, care specifică totodată că poliţiştii nici măcar nu i-au permis bărbatului să se ducă acasă pentru a prezinta actele necesare.

În plus, portalul scrie că mai multe persoane aflate la faţa locului au implorat patrulele. Însă conform afirmaţiilor martorilor oculari, în cele din urmă, poliţiştii au apucat bărbatul de gât şi l-au forţat să urce în maşină aplicându-i o strangulare.

Articolul precizează totodată că locuitorii au cerut ajutorul reprezentantei satului şi s-au adresat şi unui membru al conducerii Uniunii Culturale Maghiare din Ucraina Subcarpatică.

Conform informaţiilor primite de portalul Borsonline, bărbatul dus cu forţa a fost transportat mai întâi la Lviv, iar ulterior la Hmelniţki, unde s-a început deja instruirea sa. „Odată, a primit permisiunea de a suna la telefon o rudă. În convorbirea – evident supravegheată – de câteva minute, el a tot repetat rugămintea ca nimeni să nu ceară asistenţă şi să nu încerce să-l scoată de acolo. Pentru că nu vrea să primească o pedeapsă de 10 ani de închisoare. Este foarte clar că a fost ameninţat” – scrie portalul, menţionând că bărbatul nu a răspuns la întrebarea dacă a fost agresat.