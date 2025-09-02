În Ungaria, în al doilea trimestru din 2025, performanţa economiei a depăşit cu 0,2% nivelul din trimestrul al doilea al anului 2024

Budapesta, marţi, 2 septembrie 2025 (MTI) - Volumul produsului intern brut al Ungariei a fost, în al doilea trimestru din anul 2025, potrivit datelor brute, cu 0,1% mai mare, iar pe baza datelor ajustate sezonier şi cu efect de calendar, cu 0,2% peste nivelul din perioada similară a anului precedent. Comparativ cu trimestrul anterior, conform datelor ajustate sezonier şi cu efect de calendar, performanţa economiei a crescut cu 0,4% - a anunţat, marţi, pe baza celei de-a doua estimări, Oficiul Central de Statistică al Ungariei (KSH).

În prima jumătate a anului 2025, PIB-ul a stagnat, potrivit datelor brute, iar pe baza datelor ajustate sezonier şi cu efect de calendar a fost cu 0,1% sub nivelul din aceeaşi perioadă a anului 2024.

Pe partea de producţie, valoarea adăugată brută a construcţiilor a depăşit cu 4,3% nivelul din perioada similară a anului trecut. Performanţa industriei a scăzut cu 3,3%, iar în cadrul acesteia industria prelucrătoare a scăzut cu 4,4%. Dintre ramurile industriei prelucrătoare, cea mai mare contribuţie la scădere a avut-o producţia de produse metalice, în timp ce producţia de alte vehicule a frânat cel mai mult declinul industriei. Valoarea adăugată a agriculturii a scăzut cu 11,4% comparativ cu prima jumătate a anului precedent.

Valoarea adăugată brută a serviciilor, în ansamblu, a crescut cu 1,3%. Cea mai mare creştere (6,5%) a fost înregistrată în domeniul arte, agrement şi alte servicii. Valoarea adăugată a informaţiilor şi comunicaţiilor a crescut cu 6,3%, cea a serviciilor de cazare şi alimentaţie publică cu 3,2%, a educaţiei cu 2,9%, iar a activităţilor financiare şi de asigurări cu 2,2%. Performanţa comerţului a crescut cu 1,8%, iar cea a activităţilor profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative cu 0,8%. Valoarea adăugată a transportului şi depozitării a urcat cu 0,2%. Asistenţa medicală şi socială a scăzut cu 0,1%, administraţia publică cu 0,5%, iar tranzacţiile imobiliare cu 0,7% – a enumerat KSH.

Potrivit raportului, la creşterea de 0,1% a PIB-ului din trimestrul doi din anul 2025 au contribuit cel mai mult serviciile, în special domeniul informaţii şi comunicaţii (+0,9, respectiv +0,2 puncte procentuale). Performanţa construcţiilor a sprijinit creşterea cu 0,2 puncte procentuale, în timp ce industria şi agricultura au redus performanţa economiei cu 0,7, respectiv 0,3 puncte procentuale. Balanţa impozitelor şi subvenţiilor pe produse nu a influenţat semnificativ volumul PIB-ului.

Pe partea de utilizare, consumul efectiv al gospodăriilor a depăşit cu 4,5% nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut. Dintre componentele consumului efectiv, cheltuielile de consum ale gospodăriilor, care reprezintă cea mai mare pondere, au crescut cu 5,0%.

Volumul prestaţiilor sociale în natură primite de la guvern a crescut cu 1,9%, iar cel al consumului colectiv cu 9,8%. Volumul prestaţiilor sociale în natură primite de la instituţiile nonprofit care sprijină gospodăriile a crescut cu 5,7%.

Ca urmare a acestor procese, consumul final a crescut cu 5,3% – a rezumat KSH.

Formarea brută de capital fix a fost, în trimestrul al doilea, cu 7,0% sub nivelul din perioada similară a anului trecut. Atât volumul investiţiilor în construcţii, cât şi al celor în maşini şi echipamente s-a redus.

Acumularea brută a scăzut cu 0,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

În comerţul exterior al economiei naţionale ungare s-a înregistrat, la preţuri curente, un excedent de 1183 miliarde de forinţi (2,98 miliarde euro). Volumul exporturilor s-a redus cu 0,9%, în timp ce importurile au crescut cu 4,0%. În comerţul cu bunuri, care reprezintă circa 80% din comerţul exterior, exporturile au scăzut cu 1,3%, iar importurile au crescut cu 5,9%. În cadrul comerţului exterior, exporturile de servicii (inclusiv turismul) au crescut cu 0,7%, în timp ce importurile au scăzut cu 4,6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut – a mai anunţat Oficiul Central de Statistică al Ungariei.