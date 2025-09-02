În Ungaria, aproape 30 000 de persoane au lucrat în cadrul Programului Muncă Estivală pentru Elevi şi Studenţi din vara acestui an

Budapesta, marţi, 2 septembrie 2025 (MTI) - Guvernul ungar a lansat în acest an pentru a 13-a oară Programul Muncă Estivală pentru Elevi şi Studenţi, care ajută tinerii să-şi găsească un loc de muncă. Aproximativ 30 000 de tineri au lucrat în cadrul programului, care s-a derulat în perioada iulie-august. Popularitatea programului este bine demonstrată şi de faptul că peste 4 600 de angajatori au solicitat subvenţii în valoare de aproape 5 miliarde de forinţi (12,6 milioane de euro) pentru a angaja tineri - a rezumat Sándor Czomba, secretar de stat pentru politica ocupării forţei de muncă la Ministerul Economiei Naţionale, într-un comunicat emis marţi.

El a subliniat: începând din 2013, Programul Muncă Estivală pentru Elevi şi Studenţi a contribuit şi el la dezvoltarea unei societăţi bazate pe muncă, ajutând tinerii să intre pe piaţa muncii, consolidând socializarea lor profesională şi permiţându-le chiar să îşi execute practica profesională în cadrul programului. Acesta s-a adresat elevilor şi studenţilor din învăţământul la zi, cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani, care nu sunt angajaţi sau întreprinzători. Subvenţiile puteau fi solicitate de administraţii locale, persoane juridice religioase, precum şi de întreprinderi care activează în agricultură, turism, HoReCa şi silvicultură – a reamintit secretarul de stat.

El a precizat că majoritatea cererilor au provenit din judeţele Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Veszprém şi Baranya. Peste 80% din studenţi au lucrat în sectorul administraţiilor locale, o cerere importantă fiind şi pentru sectoarele turism şi HoReCa, cu aproape 5 000 de studenţi angajaţi. Agricultura a ocupat aproape 600 de studenţi, aproximativ 80 de studenţi au lucrat în silvicultură. Cele mai populare locuri de muncă au fost cele din categoria „alte activităţi”, care nu pot fi incluse în alte categorii, precum prestări de servicii şi transporturi simple, posturi de personal de curăţenie şi auxiliar, de curier sau de ajutor de bucătărie – a rezumat Sándor Czomba.