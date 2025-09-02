În Ungaria a început lărgirea autostrăzii M1

Budapesta, marţi, 2 septembrie 2025 (MTI) - În data de 1 septembrie au început lucrările de lărgire a carosabilului pe autostrada M1 - au anunţat, marţi, într-un comunicat comun, remis agenţiei ungare de presă MTI, Ministerul Construcţiilor şi Transporturilor din Ungaria (ÉKM) şi Dezvoltatorul Maghiar de Infrastructură Concesionară (MKIF Zrt.).

Instituţiile au subliniat că, sub supravegherea şi cu sprijinul ministerului, începe cea mai amplă lărgire de autostradă din Ungaria. Execuţia a demarat cu îndepărtarea vegetaţiei din zona mediană şi construirea pasajelor de serviciu, însă lucrările pregătitoare se desfăşoară continuu încă din toamna trecută.

Autostrada M1 va fi lărgită la 2×3 benzi, pe o distanţă de 78 de kilometri, între centura M0 şi parcarea Concó, aflată la kilometrul 94. În plus, pe fiecare sens se va construi câte o bandă de urgenţă inteligentă, utilizabilă ca bandă de circulaţie deplină în caz de accident, lucrări sau trafic intens. Astfel, circulaţia între Budapesta şi Győr se va putea desfăşura chiar şi pe 2×4 benzi – se arată în document.

Conform contractului de concesiune încheiat cu statul ungar, tronsonul M0–Bicske trebuie finalizat până în data de 31 august 2028, iar cel până la parcarea Concó, până în data de 31 august 2029. Între parcarea Concó şi Hegyeshalom, autostrada va fi, de asemenea, lărgită, însă la o dată ulterioară. Lucrările se vor desfăşura astfel încât să fie asigurate permanent pentru şoferi cele 2×2 benzi de circulaţie – se precizează în comunicat.

Pentru informarea rapidă şi corectă a participanţilor la trafic, compania MKIF Zrt. a lansat, marţi, o pagină web dedicată lărgirii autostrăzii M1. Aceasta cuprinde toate informaţiile legate de trafic: închiderile temporare ale nodurilor şi parcărilor, devierile actuale prezentate pe hartă, regulile de intervenţie tehnică, disponibilitatea refugiilor de urgenţă şi regimul de circulaţie curent. Pagina, actualizată constant, este disponibilă în limbile: maghiară, slovacă, ucraineană, română, sârbă, croată, slovenă, poloneză, turcă, bulgară, engleză, germană şi rusă, la adresa https://development.mkif.hu/m1 – se mai arată în comunicat.

Un videoclip animat, disponibil la adresa https://youtu.be/8_J7MbA8qDk, prezintă modul în care se va trece de la actualul regim de circulaţie la cel nou, după finalizarea lucrărilor de lărgire.

Instituţiile au evidenţiat că extinderea autostrăzii M1 nu înseamnă doar adăugarea de benzi, ci reprezintă o dezvoltare mult mai complexă, la nivel de sistem, în cadrul căreia vor fi reconstruite 72 de pasaje inferioare şi superioare pentru a corespunde noilor cerinţe de profil transversal.