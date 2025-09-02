Copii din Ucraina afectaţi de război participă la tabere în Ungaria

Sátoraljaújhely, marţi, 2 septembrie 2025 (MTI) - Prietenia între naţiuni este foarte importantă - a declarat Zsolt Németh. preşedintele Comisiei pentru afaceri externe a parlamentului ungar în discursul său de bun venit rostit marţi la Tabăra Rákóczi din Sátoraljaújhely, citându-l pe principele Rákóczi Ferenc al II-lea. Asociaţia Rákóczi găzduieşte aici, în perioada 31 august - 5 septembrie, 260 de copii ucraineni afectaţi de război.

Zsolt Németh a subliniat: mesajul lui Rákóczi este deosebit de important, în primul rând pentru că naţiunile pot învăţa multe unele de la altele, întrucât, în cuvintele sale, „culturile popoarelor din Europa Centrală sunt foarte bogate”. În al doilea rând, mesajul este important deoarece libertatea şi pacea sunt valori deosebite, pentru care popoarele din Europa Centrală pot lupta şi pe care le pot obţine împreună – a adăugat politicianul Fidesz.

El a afirmat: „dacă vrem să trăim în libertate şi pace, trebuie să ne respectăm reciproc şi să încercăm să aprofundăm prietenia între popoare”. În discursul său de bun venit, el a subliniat: cel mai bun mod de a ne cunoaşte reciproc este experienţa personală, iar în taberele Asociaţiei Rákóczi au participat în ultimii ani peste 11 000 de copii ucraineni.

Politicianul a adăugat că tabăra primeşte copiii care se află într-o situaţie foarte dificilă din cauza războiului din Ucraina. El a spus: „Noi, maghiarii, am suferit şi noi de agresiunea rusă în ultimele secole şi decenii, cel mai recent în 1956”, când „tancurile ruseşti au ocupat Ungaria şi mulţi oameni au murit în acele lupte”.

El a evidenţiat faptul că copiii ucraineni, taţii, mamele şi familiile lor au trebuit să facă foarte multe sacrificii. În salutul său adresat copiilor din tabără, el a subliniat: „Pentru acest sacrificiu, noi avem un mare respect pentru voi şi pentru Ucraina.”

În vara anului 2025, Asociaţia Rákóczi a găzduit, împreună cu cei 260 de elevi, 1746 de oaspeţi din Ucraina, inclusiv maghiari şi ucraineni. De la izbucnirea războiului, Tabăra Rákóczi din Sátoraljaújhely a oferit pentru aproape 11 000 de cetăţeni ucraineni, maghiari şi nemaghiari, posibilitatea de a scăpa de viaţa cotidiană lovită de război – scrie în comunicatul trimis de asociaţie agenţiei ungare de presă MTI.