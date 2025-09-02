Budapesta, marţi, 2 septembrie 2025 (MTI) - Cercetătorii din Ungaria vor beneficia de o majorare istorică a salariilor ca urmare a creşterii cu 18 miliarde de forinţi (45,08 milioane euro) a finanţării reţelei HUN-REN în acest an - a subliniat, marţi, Balázs Hankó, ministrul responsabil pentru Cultură şi Inovare, într-o conferinţă de presă organizată la Centrul de Cercetări Ştiinţifice Naturale HUN-REN.

Pentru anul viitor, ministrul a promis şi investiţii în infrastructură, ceea ce va permite reţelei de cercetare-dezvoltare să beneficieze de resurse suplimentare în valoare de 26 de miliarde de forinţi (65,71 milioane euro).

Prin majorările salariale şi dezvoltarea infrastructurii, finanţarea reţelei de cercetare din Ungaria va creşte la 100 de miliarde de forinţi (252,75 milioane euro). Guvernul îşi propune astfel ca, până în 2030, Ungaria să ajungă între primele zece ţări cele mai inovatoare din lume – a adăugat Balázs Hankó.

În ultimii ani, guvernul a triplat finanţarea pentru cercetare în Ungaria, alocând anual 1066 de miliarde de forinţi (2,69 miliarde euro). Numărul cercetătorilor-dezvoltatori s-a dublat, ajungând în prezent la 6 500 pentru fiecare milion de locuitori. De asemenea, numărul tinerilor doctoranzi a crescut cu 50%, iar faţă de anul trecut, numărul cererilor de brevet a crescut cu 35% – a enumerat ministrul.

Atunci când guvernul a decis reformarea HUN-REN, specialiştii au elaborat şi o nouă propunere de sistem de finanţare prin care actuala finanţare de 48,5 miliarde de forinţi (122,56 milioane euro) va creşte, pe baza performanţei, la 100 de miliarde de forinţi (252,75 milioane euro), până în anul 2027 – a mai amintit Balázs Hankó.