Bărbat vorbind limba maghiară atacat într-un magazin din Floreşti, judeţul Cluj

Cluj-Napoca, marţi, 2 septembrie 2025 (MTI) - Un bărbat vorbind limba maghiară a fost atacat într-un magazin din Floreşti, o suburbie a oraşului Cluj-Napoca. Poliţia română a deschis din oficiu o anchetă în acest caz, suspectând incitarea la violenţă, ură şi discriminare - a scris marţi portalul de ştiri transilvănean Maszol.

Incidentul a fost raportat prima dată luni de portalul clujean Stiri de Cluj, pe baza relatării victimei. Bărbatul maghiar a declarat că se afla într-un magazin de legume şi fructe din Floreşti, când un bărbat român l-a atacat şi l-a agresat după ce l-a auzit vorbind în maghiară cu soţia sa. Potrivit victimei, agresorul l-a numit „bozgor” şi i-a spus că „nu are ce căuta în această ţară”.

Poliţia judeţului Cluj a declarat portalului de ştiri că poliţia din Floreşti a deschis din oficiu o anchetă în acest caz, sub suspiciunea de incitare la violenţă, ură şi discriminare. Potrivit articolului, incidentul a provocat stupoare în comuna multietnică, unde în ultimii ani s-au mutat din Cluj-Napoca multe familii tinere, atât române, cât şi maghiare,. Victima a subliniat că s-a născut în Transilvania şi este cetăţean român de etnie maghiară.

În declaraţia dată portalului de ştiri, bărbatul maghiar a spus că, în opinia sa, atacul ar putea avea legătură cu apelul lansat de Dan Tanasă, deputat AUR, împotriva persoanelor de alte etnii. Politicianul de opoziţie şi-a încurajat susţinătorii pe pagina sa de socializare să nu accepte coletele pe care le-au comandat dacă nu sunt livrate de un curier român, „pentru a nu încuraja importul de muncitori asiatici şi africani necalificaţi”. Consiliul Naţional Antidiscriminare a deschis din oficiu o anchetă cu privire la declaraţiile purtătorului de cuvânt al AUR, care a intentat zeci de procese împotriva utilizării publice a simbolurilor comunităţii maghiare.

Săptămâna trecută, pe 26 august, doi muncitori asiatici au fost agresaţi, la Bucureşti şi la Cluj-Napoca. Agresorul din capitală, un cetăţean român în vârstă de 20 de ani, şi-a numit victima „intrus” şi „negru”, somându-l să se întoarcă în ţara sa natală. Cauza incidentului din Cluj-Napoca ar putea fi hărţuirea sexuală – potrivit declaraţiei avocatului care îl apără pe agresor. Potrivit avocatului, doi muncitori nepalezi au hărţuit-o pe sora şi pe partenera autorului agresiunii.

Poliţia română a deschis dosare penale în ambele cazuri, agresorii se află în arest preventiv pentru 30 de zile.