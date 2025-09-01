Ungaria lansează sistemul de credite imobiliare cu dobândă de 3%

Budapesta, luni, 1 septembrie 2025 (MTI) - Am pornit! Astăzi a fost lansat sistemul de credite cu dobândă fixă de 3 la sută; a fost demarat cel mai amplu program de creare a căminelor familiale, derulat după tranziţia la democraţie, şi totodată cel mai favorabil program de primă casă din Europa! Din chirie în cămin propriu! - a scris luni pe pagina sa de Facebook Miklós Panyi, secretarul de stat pentru strategie şi relaţiile cu parlamentul din cadrul Oficiului Prim-ministrului.

Miklós Panyi a relevat că acest program este mai flexibil decât toate cele anterioare. Oferă fiecăruia şansa de a-şi obţine primul cămin, de a părăsi casa părintească, de a schimba locuinţa închiriată cu cea proprie şi de a face un mare pas înainte în viaţă.

„Acest program va ajuta zeci de mii de tineri să obţină prima lor locuinţă. Din chiriaşi, vor deveni proprietari! Acest program îi ajută pe cei care vor să se mute din imobilul lor mai mic într-unul mai mare! Deoarece cei care îşi vor achiziţiona prima casă, vor fi tocmai cumpărătorii (imobilelor mai mici)! Acest program va impulsiona piaţa imobiliară, sectorul bancar, industria construcţiilor şi întreaga economie! Acest program va modera preţurile imobilelor! Plafonarea preţurilor va îngheţa preţurile locuinţelor nou construite pentru o perioadă de 3 ani! Preţurile locuinţelor se vor stabiliza! Dar acest program îi ajută şi pe chiriaşi! Chiriile au început să scadă!” – a enumerat secretarul de stat efectele scontate ale programului.

Miklós Panyi a accentuat că, datorită acestui program, zeci de mii de tineri maghiari vor deveni proprietari. Forţa clasei de mijloc maghiare va creşte şi va creşte şi economia – a afirmat el.

„Acest program este un program de consolidare a Ungariei! Am pornit” – a precizat el.

„Tineri, folosiţi-vă de această oportunitate!” – a scris în încheierea postării secretarul de stat.