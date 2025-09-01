Péter Szijjártó: Segmentul din Ungaria al oleoductului maghiaro-sârbesc va fi terminat până la finele anului 2027

Budapesta, luni, 1 septembrie 2025 (MTI) - Cu maximă certitudine, segmentul din Ungaria al oleoductului maghiaro-sârbesc va fi terminat până la finele anului 2027. Această realizare va însemna un progres semnificativ în direcţia garantării securităţii energetice a Ungariei şi a întregii regiuni - a anunţat luni la Budapesta ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó.

Potrivit comunicatului ministerului, în urma întrevederii cu ministrul sârb al energiei şi mineritului, Dubravka Dedovic; Péter Szijjártó a relatat: în ultima perioadă, au fost transmise numeroase ştiri îngrijorătoare din punctul de vedere al aprovizionării cu resurse de energie a Europei Centrale; întrucât Ucraina a atacat în repetate rânduri, pe teritoriul Rusiei, oleoductul care aprovizionează Ungaria şi Slovacia. În plus, a închis anterior şi un gazoduct a cărui importanţă este, de asemenea, crucială.

„Aceşti paşi întreprinşi de Ucraina în vederea limitării transportului de resurse de energie au sporit importanţa cooperării energetice strategice dintre Ungaria şi Serbia” – a punctat el.

Ministrul ungar a relevat că, luând în considerare evenimentele din ultimele zile, cele două ţări au convenit să coopereze şi mai strâns în domeniul energiei, decât în perioada anterioară. Scopul este sporirea continuă a securităţii energetice a Ungariei, a Serbiei şi a întregii regiuni central europene.

În opinia lui Péter Szijjártó, este o veste bună faptul că gazoductul Turkish Stream, care trece prin Serbia şi ajunge în Ungaria, furnizează ţării cantităţi record de gaze naturale: în prezent, aproximativ 21 de milioane de metri cubi pe zi.

„Prin urmare, alaltăieri am depăşit cantitatea de cinci miliarde de metri cubi de gaze livrate de la începutul anului. Acest lucru înseamnă că un nou record va fi stabilit până la finele anului. Niciodată nu a mai fost livrată o cantitate atât de mare de gaze naturale Ungariei, într-un an, prin conducta Turkish Stream ca cea aşteptată pentru 2025” – a afirmat el.

Ministrul a mai precizat că a analizat împreună cu colega sa stadiul construcţiei oleoductului comun. La urmă, având în vedere cele mai recente evoluţii din Ucraina, au convenit asupra accelerării ritmului lucrărilor.

„În Ungaria, compania de petrol şi gaze MOL va finaliza în curând prima fază a lucrărilor pregătitoare: procesul autorizării şi elaborarea documentaţiei de mediu fiind în curs. Segmentul maghiar al oleoductului va avea o lungime de 190 de kilometri. Vom încerca să construim în cât mai multe locuri şi pe distanţe cât mai mari de-a lungul conductelor existente, pentru ca acest proces să fie cât mai simplu posibil din punct de vedere al autorizării şi al execuţiei tehnice” – a explicat el.

Péter Szijjártó a precizat că segmentul din Ungaria al conductei de ţiţei va fi terminat, cu maximă certitudine, până la finele anului 2027 şi a arătat că siguranţa aprovizionării regiunii creşte odată cu realizarea cât mai multor rute de transport al resurselor de energie.