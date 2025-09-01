În Ungaria, a fost deschis "Anul Şcolar al Naţiunii Sportive"

Budapesta, luni, 1 septembrie 2025 (MTI) - Oficial, acest an şcolar va fi "Anul Şcolar al Naţiunii Sportive" - a anunţat luni dimineaţă, la Şcoala Generală şi Liceul "Csík Ferenc" din Budapesta, Ádám Schmidt, secretarul de stat responsabil pentru sport în cadrul Ministerului Apărării din Ungaria.

În cadrul ceremoniei, Anikó Polgár, directoarea instituţiei de învăţământ, a deschis oficial anul şcolar 2025-26.

În cuvântul său de salut, Ádám Schmidt a precizat: „Administraţia sportivă de stat a stabilit noi obiective pentru acest an şcolar şi – împreună cu Ministerul de Interne, respectiv cu Centrul Klebelsberg, care răspunde la nivel guvernamental de învăţământul preuniversitar – a decis ca acest an şcolar să fie oficial «Anul Şcolar al Naţiunii Sportive»”.

El a adăugat: diverse cercetări confirmă faptul că exerciţiile fizice regulate asigură o calitate mai bună a vieţii pentru toţi.

„În vederea facilitării atingerii obiectivelor stabilite, vom pregăti diferite elemente de program în viitorul apropiat. Vom lansa un apel de proiecte pentru competiţii desfăşurate între şcoli în vederea identificării celei mai sportive instituţii, urmând să recompensăm performanţele lor sportive cu cadouri valoroase” – a anunţat el.

Secretarul de stat s-a referit şi la educaţia fizică de zi cu zi: „Din anchetele pe care le-am realizat, a reieşit că există şcoli, care nu dispun de facilităţi sportive adecvate. Prin urmare, vom sprijini aceste instituţii amenajând ansambluri de aparate de fitness în aer liber”.

Ádám Schmidt a anunţat că se preconizează cooperarea cu marile cluburi sportive în cadrul Programului „Naţiunea Sportivă”.

„Sperăm că elevii şi profesorii şcolilor participante la program vor putea asista gratuit la meciuri în cazul sporturilor de echipă spectaculoase, precum fotbalul, handbalul, baschetul, poloul pe apă, hocheiul sau voleiul; dar programul prevede asigurarea ulterioară a accesului gratuit şi la meciurile echipelor naţionale” – a specificat el.

La ceremonia de deschidere au participat: caiacistul Kolos Csizmadia, dublu campion mondial; Zsanett Adámi-Rózsa, dublă medaliată cu argint şi bronz la campionatele europene parasportive de înot; precum şi fosta elevă a şcolii, caiacista Alida Dóra Gazsó, medaliată olimpică cu argint şi bronz, respectiv campioană mondială şi europeană.

Secretarul de stat responsabil pentru sport a anunţat că cei trei vor fi ambasadorii Programului „Naţiunea Sportivă”.