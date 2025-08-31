Opera rock Ştefan, regele a fost pusă din nou pe scenă în şaua de la Şumuleu Ciuc

Şumuleu Ciuc/Cluj-Napoca, duminică, 31 august 2025 (MTI) – Faptul că noi, maghiarii şi secuii, ne putem simţi membrii celei mai frumoase şi mândre naţiuni din lume este harul lui Dumnezeu; iar faptul că ne purtăm o responsabilitate reciprocă este moştenirea regelui Sfântul Ştefan I - a afirmat Balázs Hankó, ministrul ungar al culturii şi inovării, sâmbătă seara, în şaua dintre munţii Şumuleul Mare şi Şumuleul Mic, înainte de premiera versiunii-concert a operei rock Ştefan, regele.

Versiunea-concert a operei rock compuse de Levente Szörényi şi János Bródy, o reprezentaţie de amploare produsă şi regizată de Pál Feke, a fost pusă în scenă sâmbătă seara în faţa a zeci de mii de persoane în respectivul loc sacru din Ţara Secuilor. Balázs Hankó a participat la eveniment în calitate de patron principal.

În discursul rostit înaintea începerii spectacolului, ministrul a remarcat că cei prezenţi aduc un omagiu credinţei şi faptelor regelui Sfântul Ştefan I, precum şi fiecărui erou maghiar. „Pentru că (spiritul regelui) Sfântul Ştefan I a fost prezent în membrii Dinastiei Huniazilor, în principele Francisc Rákóczi al II-lea, în Petőfi Sándor şi în tinerii paşoptişti, în generalul paşoptist Jozef Bem, în (politicianul) Deák Ferenc, în militarii care au luptat pe frontul de la fluviul Don, în băieţii şi fetele (revoluţionare) din 1956, în episcopul Márton Áron, respectiv în cei care au răsturnat regimul comunist”. El a adăugat că spiritul regelui fondator al statului maghiar este „alături de noi, de eroii vieţii noastre cotidiene”, chiar şi în şaua dintre munţii Şumuleul Mare şi Şumuleul Mic. El a reamintit că acest loc sacru leagă sute de mii şi milioane de membri ai naţiunii maghiare – oferite spre protecţie Sfântei Fecioare de către regele Sfântul Ştefan I – de credinţa şi identitatea lor naţională.

Ministrul a afirmat: „Că putem cânta împreună, în această seară, melodiile operei rock Ştefan, regele – care şi-au pus amprenta asupra multor generaţii – este, de asemenea, harul lui Dumnezeu! Noi 15 milioane şi multe, multe zeci de milioane care sunt astăzi aici cu noi în şaua dintre munţii Şumuleul Mare şi Şumuleul Mic, dar ne privesc din ceruri. Contopind, astfel, toţi maghiarii şi secuii într-o voinţă unică, într-o activitate unică!” În formularea sa, faptul toţi că maghiarii şi secuii, care îşi poartă o responsabilitate reciprocă, „pot păşi pe poteca (mitică) de stele a principelui secui Csaba, a regelui Sfântul Ştefan I, precum şi a sfinţilor din Dinastia Árpádiană” este tot harul lui Dumnezeu.

Înainte de concert, Balázs Hankó a participat la liturghia celebrată în biserica de la Şumuleu Ciuc. În scurta sa conferinţă de presă, a afirmat că sâmbătă seara, la Şumuleu Ciuc, „se va înfăptui un miracol”, adică opera rock Ştefan, regele „va reînvia şi îi va reuni pe secui şi pe maghiari” în locul sacru al naţiunii maghiare. El a mulţumit creatorilor şi organizatorilor producţiei că au făcut posibilă retrăirea împreună „a celui mai mare miracol”.

În formularea lui István Dolhai, consulul general al Ungariei la Miercurea Ciuc, „un vis a devenit realitate”; iniţiatorii pot culege acum roadele unei munci de un an. El le-a mulţumit lui Balázs Hankó şi Pál Feke pentru sprijinul acordat în acest sens.

În opinia lui Pál Feke, cea mai importantă etapă din viaţa oricărui artist este să poată da un spectacol la Şumuleu Ciuc, în şaua dintre munţi. El a precizat că au lucrat un an întreg pentru a asigura că producţia va fi prezentată aici la cele mai înalte standarde profesionale, artistice şi tehnice.

A continuat spunând că doreşte să ofere publicului o experienţă de neuitat, pe care ei o vor păstra în inimile lor pentru tot restul vieţii. „Măreţul moment al premierei operei rock Ştefan, regele a sosit în această locaţie cu 22 de ani în urmă; iar oamenii o păstrează în inimile lor de atunci” – a evocat creatorul prima reprezentaţie de la Şumuleu Ciuc, din data de 5 iulie 2003, a operei rock.

În producţia realizată cu colaborarea firmei Crescendo Music Management,în rolul regelui a apărut actorul şi cântăreţul Pál Feke – distins cu premiile Junior Prima, respectiv Artisjus pentru merite deosebite în domeniul muzicii contemporane; iar în rolul rolul căpeteniei Koppány actorul şi cântăreţul Attila Dolhai – artist emerit distins cu Premiul Jászai Mari, cea mai înaltă distincţie de stat ungară în domeniul artei teatrale. În alte roluri au fost distribuiţi: Andrea Malek, Flóra Herczeg, Attila Serbán şi Bernadett Vágó.

În decursul marelui concert, şlagărele operei rock au fost interpretate într-o manieră dinamică, specifică genului muzicii rock. Şi-au dat concursul şi 24 de dansatori ai Teatrului Coregrafic Secuiesc Harghita. Evenimentul a fost organizat de Consulatul General al Ungariei la Miercurea Ciuc, Primăria Municipiului Miercurea Ciuc şi Consiliul Judeţean Harghita.