Péter Szijjártó: UE este dominată în prezent de o elită politică frustrată, pro-război şi excesiv de liberală

Budapesta, vineri, 29 august 2025 (MTI) - Principalul motiv al decăderii Uniunii Europene este faptul că comunitatea este dominată în prezent de o elită politică pro-război, excesiv de liberală şi frustrată de lipsa de succes – a declarat vineri Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, la Festivalul Tranzit din Tihany.

Potrivit comunicatului emis de minister, ministrul a spus: omenirea a avut un an extraordinar, lumea se confruntă cu multe provocări, în timp ce perioada recentă a fost marcată în mod clar de declinul dramatic al Europei, continentul fiind printre perdanţii fiecărei schimbări globale cruciale.

El a subliniat că importanţa Europei în economia globală şi în politica mondială s-a redus şi ea foarte mult, competitivitatea sa a decăzut, dovadă fiind faptul că întreprinderile europene au căzut de la poziţiile fruntaşe în linia mediană a industriilor cheie care constituie coloana vertebrală a economiei europene.

Ministrul a subliniat că, deşi Uniunea Europeană a fost concepută de părinţii fondatori ca un proiect de pace, Europa a devenit astăzi un continent aflat în război. „În inima Europei, două ţări europene se războiesc între ele, în timp ce marea majoritate a restului continentului, în loc să atenueze conflictul, cară bidoane cu motorină pentru a pune combustibil pe foc” – a declarat el.

Péter Szijjártó a subliniat că, în această situaţie, datoria guvernului este să protejeze Ungaria, economia şi populaţia ungară de efectele negative ale spiralei descendente a UE, pentru aceasta trebuie mai întâi să înţelegem cauza principală a problemelor.

„În opinia mea, cea mai mare problemă este că Uniunea Europeană este condusă în prezent de o elită excesiv de liberală, pro-război, extrem de frustrată din cauza lipsei de succes, care îşi bazează deciziile pe diverse aberaţii şi nu pe realitate” – şi-a exprimat părerea ministrul.

El a considerat că politica UE faţă de China este greşită, afirmând că a fost o mare eroare din partea comunităţii să denumească această ţară din Extremul Orient un rival sistemic, întrucât ar fi trebuit mai degrabă să se concentreze pe cooperare.

Ministrul a criticat, de asemenea, sancţiunile impuse Rusiei, despre care a spus că au eşuat şi au dăunat mai mult ţărilor europene.

„Elita politică de la Bruxelles a izolat Uniunea Europeană în politica mondială. În schimb, noi, aici, în inima Europei, ca stat membru al Uniunii Europene, suntem singura ţară din Europa capabilă să coopereze în mod raţional, pe baza respectului mutual şi în mod reciproc avantajos cu toate ţările şi regiunile de care Uniunea Europeană s-a izolat” – a precizat el.

Ministrul a abordat în final războiul din Ucraina, spunând că guvernul ungar se află sub o presiune enormă, adesea de neînţeles cu mintea limpede, care are ca scop să-şi schimbe politica pacifistă. „Iar această presiune nu numai că va rămâne asupra noastră, ci va creşte dramatic în perioada următoare. Eu însă cred că, la fel ca până acum, vom reuşi să rezistăm şi în viitor. Vom reuşi să rămânem în afara războiului şi să ne menţinem strategia de neutralitate economică” – a declarat el.

„Curentul liberal dominant de la Bruxelles ne consideră, de fapt, o ameninţare existenţială, aşadar vor continua şi în viitor să facă tot posibilul pentru a ne înlătura” – a concluzionat ministrul.