Fost însărcinat ministerial acuzat pentru corupţie

Parchetul Central de Investigaţii a informat vineri agenţia ungară de presă MTI despre faptul că principalul inculpat în acest caz – care a fost anterior consul onorific, iar pe urmă a activat ca însărcinat ministerial responsabil pentru contactul cu funcţionarii consulari onorifici – promitea cetăţenilor ungari şi străinilor obţinerea de funcţii diplomatice în diferite ţări în schimbul unor sume de bani, invocând relaţiile sale.
Trei persoane au respins oferta inculpatului, în timp ce a patra a acceptat-o.
Fostul însărcinat ministerial inculpat a obţinut în urma infracţiunilor un beneficiu ilegal de aproape 65 de milioane de forinţi (163,6 de mii de euro), parchetul dispunând asigurarea acestei sume în timpul anchetei – scrie în comunicatul Parchetului Central de Investigaţii.