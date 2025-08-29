Fost însărcinat ministerial acuzat pentru corupţie

Budapesta, vineri, 29 august 2025 (MTI) - Parchetul Central de Investigaţii a formulat acuzaţii de corupţie în faţa Tribunalului din Budapesta împotriva unui bărbat - fost însărcinat ministerial, aflat în prezent în arest la domiciliu - şi a complicelui său.

Parchetul Central de Investigaţii a informat vineri agenţia ungară de presă MTI despre faptul că principalul inculpat în acest caz – care a fost anterior consul onorific, iar pe urmă a activat ca însărcinat ministerial responsabil pentru contactul cu funcţionarii consulari onorifici – promitea cetăţenilor ungari şi străinilor obţinerea de funcţii diplomatice în diferite ţări în schimbul unor sume de bani, invocând relaţiile sale.

Trei persoane au respins oferta inculpatului, în timp ce a patra a acceptat-o.

Fostul însărcinat ministerial inculpat a obţinut în urma infracţiunilor un beneficiu ilegal de aproape 65 de milioane de forinţi (163,6 de mii de euro), parchetul dispunând asigurarea acestei sume în timpul anchetei – scrie în comunicatul Parchetului Central de Investigaţii.