Deschiderea oficială a Celei de-a 12-a Ediţii a Vâltorii Mureşene

Târgu Mureş, 29 august 2025, MTI - Alegerile de anul viitor din Ungaria vor evalua şi schimbarea care a avut loc în 2010 în politica de edificare a naţiunii, miza votului fiind protejarea progresului înregistrat în ultimii 15 ani în privinţa fortificării solidarităţii naţionale - a precizat joi, la Târgu Mureş, cu ocazia galei de deschidere a Celei de-a 12-a Ediţii a Vâltorii Mureşene, Lőrinc Nacsa, secretarul de stat responsabil cu politica de edificare a naţiunii în cadrul Oficiului Prim-ministrului.

În opinia lui Lőrinc Nacsa, munca în spiritul ideei că „fiecare maghiar este responsabil pentru fiecare maghiar” trebuie continuată şi trebuie cultivată în continuare spiritualitatea conform căreia teritoriile limitrofe graniţelor Ungariei nu sunt tărâmuri străine, ci deopotrivă patria şi plaiurile natale ale comunităţii maghiare de astăzi.

Politicianul a evidenţiat că, în ultimii cincisprezece ani, guvernul maghiar a depus eforturi considerabile pentru ca unitatea naţiunii, care transcende graniţele, să devină o realitate resimţită în viaţa cotidiană. Programele educaţionale şi economice, acordarea cetăţeniei ungare maghiarilor care trăiesc în străinătate, consolidarea culturală a comunităţilor maghiare şi iniţiativele menite să păstreze identitatea acestora au servit îndeplinirea acestui obiectiv.

Lőrinc Nacsa a considerat Vâltorarea Mureşeană o sărbătoare nu numai a culturii, ci şi a comunităţii, a solidarităţii şi a speranţei de viitor a comunităţilor maghiare. El şi-a exprimat dorinţa ca Vâltorarea Mureşeană să fie locuitorii pentru municipiului Târgu Mureş şi sărbătoarea întâlnirilor, a cunoaşterii reciproce şi a unui nou început.

Zoltán Soós, primarul municipiului Târgu Mureş, a afirmat că Vâltorarea Mureşeană nu este doar un festival cultural, ci şi spaţiul în care comunitatea maghiară se poate solidariza, se poate fortifica; în care membrii ei îşi pot exprima încrederea reciprocă şi pot „redobândi” oraşul.

„Acesta este recensământul nostru anual. Nu pe hârtie, ci prin prezenţă reală. Fiind aici, demonstrăm an de an că suntem vii, contăm şi împreună reprezentăm o forţă” – a precizat primarul.

Conform evaluării oferite de Attila Zoltán Csibi, preşedintele organizaţiei judeţene Mureş a Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), în cadrul galei de deschidere organizate la Palatul Culturii, Vâltorarea Mureşeană a redat comunităţii maghiare din oraş încrederea de sine şi a fost scânteia care „i-a redat şi puterea politică în administraţia publică locală”.

Subliniind importanţa rolului UDMR în cadrul coaliţiei guvernamentale, el a relevat: comunitatea maghiară trebuie să fie prezentă acolo unde se iau deciziile care o privesc, căci altminteri ar putea pierde tot ceea ce a construit de-a lungul deceniilor. Ca dovadă a acestui fapt, el a anunţat că joi, ministrul educaţiei din cadrul guvernului de la Bucureşti a semnat decretul de înfiinţare a Liceului Teologic Romano-Catolic Francisc Rákóczi al II-lea.

Éva Nagy, preşedinta Asociaţiei pentru Târgu Mureş – organizatoarea festivalului, care oferă peste 400 de ocazii de întâlnire şi care a fost prelungit la o săptămână întreagă – a subliniat că tema centrală a seriei de evenimente din acest an este identitatea târgumureşeană. „A fi târgumureşeană nu este o informaţie referitoare la naştere, ci o decizie. Reprezintă decizia de a rămâne solidari. Decizia de a păstra acest oraş aşa cum îl iubim: un oraş al cuvintelor maghiare, al melodiilor maghiare şi al sărbătorilor maghiare” – a afirmat preşedinta asociaţiei.

În cadrul galei, organizatorii i-au decernat lui Tibor Ábrám, cântăreţ de cântece populare şi de inspiraţie folclorică maghiare din Târgu Mureş, Premiul Bethlen Zsuzsanna, instituit în urmă cu doi ani de Asociaţia pentru Târgu Mureş. A urmat un concert special de jazz susţinut de Péter Sárik Trio, din Ungaria. Ei au interpretat aranjamente ale operelor lui Bartók Béla, care a încântat publicul prezent la gala de deschidere a Celei de-a 12-a Ediţii a Vâltorii Mureşene.