Clasele şcolii transilvănene, desfiinţate anterior, vor redeveni independente sub denumirea de Liceul Romano-Catolic din Târgu Mureş

Cluj-Napoca, vineri, 29 august 2025 (MTI) – Clasele Liceului Teologic Romano-Catolic Francisc Rákóczi al II-lea, desfiinţat anterior, se vor reorganiza sub forma unei instituţii de învăţământ independente cu denumirea de Liceul Romano-Catolic din Târgu Mureş. Ordinul în materie, semnat şi emis de ministrul educaţiei Daniel David, a fost publicat vineri în Monitorul Oficial al României.

Articolul 1 alineatul (2) din Ordinul Ministrului nr. 5945 din 28 august 2025 prevede că actul legislativ în sine reprezintă actul constitutiv al Liceului Romano-Catolic din Târgu Mureş. Prin acest ordin, Ministerul Educaţiei din Bucureşti acordă – începând din anul şcolar 2025-2026 – o autorizaţie temporară de funcţionare şcolii confesionale, care face parte din sistemul de învăţământ de stat din România. Noua şcoală confesională de stat se înfiinţează la cererea Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia.

Ordinul ministrului stipulează totodată că limba de predare a şcolii nou înfiinţate va fi limba maghiară – la nivelul claselor elementare, gimnaziale şi liceale deopotrivă. La nivel liceal, şcoala va oferi învăţământ de filieră vocaţională cu profil teologic, respectiv de filieră teoretică cu două profile: ştiinţe sociale şi ştiinţe ale naturii.

Actul legislativ conţine şi prevederi referitoare la eventuala desfiinţare a noii şcoli. Articolul 2 alineatul (2) stipulează că desfiinţarea sau reorganizarea instituţiei – adică divizarea sau comasarea ei, prin înglobare într-o altă instituţie de învăţământ – poate avea loc numai cu acordul confesiunii fondatoare şi în conformitate cu dispoziţiile legii.

În ceea ce priveşte situaţia în care Liceul Romano-Catolic din Târgu Mureş ar înceta să funcţioneze ca entitate independentă, Ordinul ministrului nr. 5945 din 28 august 2025 prevede că procesul de reorganizare va trebui să ţină cont de interesele elevilor, iar confesiunea fondatoare va trebui să identifice – în cooperare cu inspectoratul şcolar judeţean – instituţia de învăţământ care va găzdui în viitor clasele.

Din punct de vedere legal, clasele având specializarea teologie romano-catolică – din cadrul instituţiei independente desfiinţate anterior – au fost înglobate în Liceul Teoretic Bolyai Farkas din Târgu Mureş şi au funcţionat ca parte a acesteia.

„Toată lumea rămâne pe loc: clasele în propriile săli de clasă, elevii în clasele lor, iar profesorii la catedrele la care au predat până acum – a declarat Zsolt Tamási vineri agenţiei maghiare de presă MTI. El a îndeplinit funcţia de director al Liceului Teologic Romano-Catolic Francisc Rákóczi al II-lea; iar după desfiinţarea acestuia, cea de director adjunct al Liceului Bolyai având ca responsabilitate clasele cu specializarea teologie romano-catolică integrate în instituţia-gazdă.

Zsolt Tamási a explicat că şcoala se înfiinţeză conform procedurii „normale”: la început, instituţia primeşte o autorizaţie temporară de funcţionare; iar în viitor, după ce elevii, care încep acum fiecare ciclu în parte, îşi vor fi absolvit studiile respective – adică peste cinci ani în cazul claselor elementare şi peste patru ani în cazul claselor gimnaziale şi liceale – şcoala va putea solicita acreditarea sa.

El a accentuat că „nimic nu se va schimba” în ceea ce priveşte procesul educaţional, deşi mai sunt o serie de sarcini administrative de îndeplinit. „Dar am mai întreprins aceste activităţi de câteva ori, avem experienţă în acest domeniu” – a spus el, referindu-se la faptul că au mai existat câteva încercări de a reînfiinţa şcoala. Zsolt Tamási a estimat că şi timpul scurt de care dispun, va fi suficient pentru finalizarea chestiunilor administrative. Ca prim pas, noua şcoală trebuie integrată în reţeaua de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Mureş, ceea ce necesită adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local, iar această măsură se va lua în curând – a afirmat directorul.

Zsolt Tamási a menţionat ca noutate a ordinului ministrului faptul că secţiunea referitoare la desfiinţarea instituţiei precizează că această procedură necesită acordul bisericii fondatoare. După cum a precizat: această condiţie lipsea din actele constitutive adoptate cu ocazia tentativelor de înfiinţare anterioare.

Procesul de înregistrare a şcolii din Târgu Mureş a trebuit reluat deoarece Curtea Supremă de Casaţie şi Justiţie, prin hotărârea sa definitivă din 3 mai 2022, a anulat ordinul ministrului prin care s-a dispus înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic Francisc Rákóczi al II-lea. Şcoala a continuat să-şi desfăşoare activitatea de învăţământ într-o clădire proprietate a Bisericii Romano-Catolice, iar Liceul Bolyai a asigurat cadrul legal al funcţionării ei.

Şcoala, care a funcţionat anterior începând din anul 2014, a trebuit reînfiinţată prin ordin al ministrului în 2018, după ce Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a constatat nereguli în privinţa procedurii anterioare de înfiinţare şi a înaintat un rechizitoriu prin care i-a acuzat pe directorul şcolii, Zsolt Tamási, şi pe fostul inspector general şcolar al judeţului Mureş, Ştefan Someşan. Peste câţiva ani, procesul penal a fost sistat, dar acţiunile demarate în instanţă împotriva şcolii au condus la desfiinţarea acesteia.