Viktor Orbán: Au mai rămas 4 zile!

Budapesta, joi, 28 august 2025 (MTI) - Prim-ministrul a reamintit încă o dată pe pagina sa de socializare că programul "Start la prima casă" va fi lansat luni. Acest programul oferă familiilor un credit imobiliar cu dobândă fixă de 3%, pe care băncile şi agenţiile imobiliare trebuie să îl promoveze cu o imagine unitară.

Viktor Orbán a reamintit într-o postare pe pagina de socializare publicată joi dimineaţa că programul „Start la prima casă” va fi lansat luni.

„Fii gata de start!” – a scris el în scurta sa postare.

Guvernul a anunţat la sfârşitul lunii iulie noul program de locuinţe, al cărui element central este un credit imobiliar cu dobândă fixă de 3%. Scopul programului este să permită tinerilor cumpărarea primei locuinţe în condiţii mult mai favorabile decât cele ale pieţei.

Cererile de împrumut pot fi depuse la bănci începând de luni, iar oportunităţile asociate programului vor fi indicate în anunţurile imobiliare prin afişarea siglei guvernului.