În Ungaria, în luna iulie, numărul angajaţilor a fost de 4,712 milioane, rata şomajului de 4,3%

Budapesta, joi, 28 august 2025 (MTI) - În Ungaria, în iulie 2025, numărul mediu al persoanelor angajate, cu vârsta cuprinsă între 15 - 74 de ani, s-a ridicat la 4,712 milioane. Numărul şomerilor a fost de 211 000, iar rata şomajului s-a situat la 4,3% - a anunţat, joi, Oficiul Central de Statistică al Ungariei (KSH).

În perioada mai-iulie, numărul mediu al persoanelor angajate, cu vârsta cuprinsă între 15 – 74 de ani, a fost de 4,681 milioane, cu 30 000 mai puţin decât în urmă cu un an. În rândul bărbaţilor, numărul angajaţilor s-a redus cu 24 000, ajungând la 2,477 milioane, în timp ce numărul femeilor a rămas practic neschimbat, la 2,203 milioane.

Pe piaţa muncii primară internă lucrau 4,506 milioane de persoane, cu 41 000 mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului precedent. Numărul persoanelor angajate în sfera publică a fost de 69 000, iar al celor care munceau în străinătate de 105 000.

În rândul persoanelor cu vârsta între 15 – 64 de ani, în contextul scăderii simultane a populaţiei şi a numărului de angajaţi, rata de ocupare a rămas practic neschimbată comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, situându-se la 75,3%. Această rată a fost de 79,1% în cazul bărbaţilor şi de 71,4% în cazul femeilor.

Numărul şomerilor cu vârsta între 15 – 74 de ani a fost de 212 000 în perioada mai-iulie, rata şomajului situându-se la 4,3%.

Durata medie de căutare a unui loc de muncă a fost de 11,5 luni, 42,5% dintre şomeri căutau de mai puţin de 3 luni un loc de muncă, în timp ce 29,2% nu au găsit un loc de muncă de cel puţin un an.

Potrivit datelor administrative ale Serviciului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă (https://nfsz.munka.hu/), numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la sfârşitul lunii iulie 2025, a scăzut cu 1,4% faţă de anul anterior, ajungând la 221 000.