Episcopul Márton Áron va fi comemorat în satul său natal, Sândominic, în judeţul Harghita

Cluj-Napoca, joi, 28 august 2025 (MTI) - Márton Áron, fost episcop romano-catolic al Transilvaniei, va fi comemorat în satul său natal din Ţinutul Secuiesc, Sândominic. În localitatea harghiteană este organizată pentru a 14-a oară o comemorare şi o conferinţă în memoria înaltului prelat care s-a pronunţat împotriva persecuţiei evreilor şi abuzurilor dictaturii comuniste.

Comemorarea festivă va avea loc vineri şi sâmbătă, 29-30 august, la biserica parohială romano-catolică din Sândominic şi la Centrul de pelerinaj „Márton Áron”. Vineri seara va avea loc adorarea sfântului Sacrament pentru beatificarea episcopului Márton Áron, urmată de rugăciunea Rozariului sâmbătă dimineaţa şi de sfânta liturghie la ora 10, celebrată de arhiepiscopul Gergely Kovács de Alba Iulia, predica fiind rostită de canonicul József Marton.

În continuare va urma conferinţa tradiţională de la centrul de pelerinaj pe tema „Colaborarea între episcopul Áron Márton şi Societatea Surorilor Sociale în slujba Bisericii”. Prima prelegere va fi ţinută de profesorul universitar József Marton despre istoria Societăţii Surorilor Sociale în Transilvania, după care Teréz Murányi va vorbi despre modul în care surorile sociale l-au slujit pe fostul episcop. Va fi prezentată o comunicare despre activitatea de construire a societăţii a surorilor sociale la fostul hotel Central din Cluj-Napoca, precum şi despre rolul lor în „feminismul creştin”.

Episcopul Márton Áron, care a avut soarta unui martir, s-a născut la 28 august 1896 în Sândominic, fiind al treilea copil al unei familii de ţărani secui. A absolvit liceul din Alba Iulia în 1915, iar peste trei zile a primit ordinul de înrolare în armată. În timpul Primului Război Mondial a participat ca locotenent la luptele de la Doberdo şi în Pasul Oituz, fiind rănit de trei ori.

În 1920, s-a înscris la Seminarul din Alba Iulia. A fost hirotonit preot în 1924, a devenit capelan al curţii şi arhivist episcopal în 1930, iar în 1932 a ocupat funcţia de secretar episcopal. În 1934, a devenit directorul executiv al Ligii Catolice din Ardeal, canonic titular din 1937 şi paroh al bisericii Sfântu Mihail din Cluj din 1938.

În decembrie 1938, papa Pius al XI-lea l-a numit episcop al Diecezei de Alba Iulia, care cuprinde teritoriul Transilvaniei istorice. Mottoul său a fost : „Non recuso laborem – Nu mă feresc de muncă”. În deceniile dificile care au urmat, biserica pe care o conducea a fost o sursă stabilă de sprijin pentru comunitatea maghiară din Transilvania. A fost o personalitate carismatică, ale cărei cuvinte şi fapte radiau forţă interioară şi o credinţă de neclintit.

După ce al doilea Arbitraj de la Viena a restituit Transilvania de Nord Ungariei, împărţind dieceza în două, episcopul a rămas la Alba Iulia, în România. În mai 1944, s-a pronunţat împotriva deportării evreilor din Ungaria, iar după război în apărarea drepturilor minorităţii maghiare din România. A protestat vehement când, în 1948, guvernul comunist de la Bucureşti a naţionalizat şcolile bisericeşti.

Discursul pe care l-a rostit la pelerinajul de la Şumuleu-Ciuc din 1949 a fost ascultat de sute de mii de oameni, iar câteva săptămâni mai târziu, pe 21 iunie, episcopul a fost arestat. Nici măcar Vaticanul nu ştia unde se află, însă papa l-a numit arhiepiscop titular. Procesul său înscenat a avut loc în 1951 la tribunalul militar din Bucureşti, iar el a fost condamnat la zece ani de temniţă grea şi muncă silnică pe viaţă, sub acuzaţia de înaltă trădare.

În 1955, a fost eliberat, fiindu-i permis să preia conducerea diecezei. În 1957 a fost plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de zece ani. I-a fost permis să părăsească palatul episcopal doar pentru a deplasarea la catedrală, dar putea primi vizitatori şi hirotoni preoţi. După ce presiunea asupra lui s-a atenuat, a putut să participe la Sinodul Episcopilor de la Vatican în 1969, iar în 1971 a fost primit de papa Paul al VI-lea.

Înaltul prelat, aflat la o vârstă înaintată şi fiind bolnav, şi-a oferit demisia Vaticanului de mai multe ori începând din 1976. Demisia a fost acceptată la 2 aprilie 1980 de papa Ioan Paul al II-lea, care l-a numit „cel mai perfect şi impecabil slujitor al Domnului”.

Áron Márton a murit şase luni mai târziu, pe 29 septembrie 1980. Trupul său a fost depus în cripta Catedralei Episcopale de la Alba Iulia. În 2016, în cadrul Anului memorial „Márton Áron” anunţat cu ocazia celei de-a 120-a aniversare de la naştere, rămăşiţele sale pământeşti au fost transferate într-un sarcofag de piatră amplasat în capela auxiliară sudică a catedralei, pentru ca toată lumea să poată să-i aducă omagiu şi să se roage pentru beatificarea sa, aflată în curs, precum şi pentru sanctificarea sa.