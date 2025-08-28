E.On Hungária a inaugurat sisteme de stocare a energiei pe bază de baterii

Budapesta, joi, 28 august 2025 (MTI) - Suveranitatea energetică a Ungariei se poate consolida doar dacă vor fi construite noi unităţi de stocare a energiei la nivel naţional - a declarat, joi, la Budapesta, Attila Steiner, secretar de stat responsabil pentru energie în cadrul Ministerului Energiei (EM), la inaugurarea noilor sisteme de stocare ale companiei E.On Hungária Zrt., de la Soroksár.

Attila Steiner a subliniat că ponderea capacităţilor fotovoltaice în producţia totală de energie din Ungaria a ajuns la 25%, iar stocarea surplusului de electricitate produs în timpul zilei, alături de dezvoltarea reţelei, va reprezenta în următorii ani direcţia strategică principală. Cu acest nivel de utilizare a energiei solare, Ungaria a ajuns lider mondial, neavând nevoie să importe energie electrică în perioadele însorite şi reuşind chiar să exporte. Cele mai moderne tehnologii sunt deja capabile să stocheze cantităţi semnificative de electricitate pe suprafeţe reduse – a adăugat secretarul de stat.

Acesta a explicat importanţa capacităţilor de stocare şi prin faptul că guvernul a asigurat prefinanţarea sprijinului european pentru investiţia E.On. Attila Steiner a amintit că, în ultimii ani, peste 160 de miliarde de forinţi (403,2 milioane euro) au fost alocate din buget pentru dezvoltarea reţelei, iar apelul de proiecte destinat extinderii capacităţilor de stocare la nivel de sistem are un buget total de 62 de miliarde de forinţi (156,27 milioane euro).

În urmă cu un an, E.On Hungária a anunţat că construirea unei noi unităţi de stocare pe bază de baterii va permite conectarea unui număr şi mai mare de sisteme fotovoltaice. Potrivit comunicatului remis joi, cele 16 sisteme de baterii amplasate în aer liber ale unităţii de la Soroksár dispun de o capacitate totală de 5,5 megawatt-oră şi o putere de 2,5 megawaţi. Tot aici, în anul 2018, a fost construit primul sistem de stocare de mare capacitate din Ungaria, prin investiţia ELMŰ Hálózati Kft., parte a Grupului E.On Hungária. Noile echipamente, conectate la reţeaua smart, pot fi deja controlate de la distanţă, nefiind necesară supravegherea directă – se mai arată în document.