În Ungaria venitul mediu net a fost echivalentul a 6150 lei în iunie, şi a crescut cu 9,6 % într-un an

Budapesta, miercuri, 27 august 2025 (MTI) - În iunie 2025, venitul mediu brut al angajaţilor cu normă întreagă a fost de 704400 de forinţi (aproximativ 8950 de lei), în timp ce venitul lor mediu net a fost de 484200 de forinţi (aproximativ 6150 de lei). Venitul mediu brut a crescut cu 9,7%; venitul mediu net cu 9,6%; iar venitul real cu 4,8% faţă de cel înregistrat cu 12 luni în urmă - a anunţat miercuri Institutul Central de Statistică (KSH).

Valoarea mediană a venitului brut a fost de 567700 de forinţi (aproximativ 7215 lei), iar valoarea mediană a venitului net a fost de 395000 de forinţi (aproximativ 5020 de lei), depăşind cu 10,3%, respectiv 10,5% valorile din perioada identică a anului precedent.

Venitul mediu brut regulat (excluzând premiile, bonusurile şi indemnizaţiile speciale lunare ocazionale) a fost de 655600 de forinţi (aproximativ 8330 de lei) în iunie, în creştere cu 9,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Venitul mediu brut regulat a fost de 650400 de forinţi (aproximativ 8266 de lei) în cazul întreprinderilor, 658300 de forinţi (aproximativ 8367 de lei) în sectorul bugetar şi 698100 de forinţi (aproximativ 8873 de lei) în sectorul non-profit, înregistrând creşteri de 9,4%; 9,2%, respectiv 10,6% în decursul ultimelor 12 luni.

Venitul real au crescut cu 4,8% – în condiţiile creşterii de 4,6% a preţurilor de consum faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

În perioada ianuarie-iunie, venitul mediu brut al angajaţilor cu normă întreagă a fost de 692800 de forinţi (aproximativ 8805 lei), în timp ce venitul mediu net a fost de 476100 de forinţi (aproximativ 6050 de lei). Conform datelor publicate de KSH: venitul mediu brut a depăşit cu 9,2%, iar venitul mediu net cu 9,0% valoarea din aceeaşi perioadă a anului precedent.