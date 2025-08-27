Forţele armate maghiare au fost completate cu pinase fluviale pentru operaţiuni speciale

Budapesta, miercuri, 27 august 2025 (MTI) - Forţele armate maghiare au dobândit o nouă capacitate unică - a precizat Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ministrul ungar al apărării, miercuri la Budapesta, cu ocazia preluării pinaselor fluviale de tip Special Operations Craft - Riverine (SOC-R), destinate forţelor speciale.

În formularea lui Kristóf Szalay-Bobrovniczky, achiziţia pinaselor fluviale „marchează apariţia unei capacităţi de mult aşteptate şi foarte importante în privinţa Forţelor de Apărare Maghiare, care se dezvoltă neîntrerupt pe uscat, pe apă şi în aer”.

El a adăugat: ca parte a acestei transformări, toate tipurile de echipamente se vor modifica şi „vor fi înlocuite, sau au fost deja înlocuite, cu mijloace moderne, interoperabile-NATO, care posedă multe capacităţi digitale şi sunt dotate cu numeroase tehnologii de ultimă oră”.

Ministrul a menţionat ca exemple flota modernă de elicoptere şi mijloacele de apărare antiaeriană, noile blindate de luptă pentru infanterie marca Lynx, armamentele de artilerie şi tancurile. Ulterior, a adăugat că recrutările şi instrucţiile în vederea folosirii noilor capabilităţi se desfăşoară fără întrerupere şi cu succes.

„Astăzi am mai plasat la locul potrivit încă o piesă a mozaicului dezvoltării forţelor armate şi a capabilităţilor aferente” – a declarat el. Kristóf Szalay-Bobrovniczky a continuat spunând că aceste ambarcaţiuni au putut ajunge la Comandamentul Operaţiunilor Speciale cu concursul şi asistenţa camarazilor din cadrul comandamentului american similar.

„Aceste pinase se numără printre cele mai bune şi vor fi folosite de militarii noştri maghiari din cadrul forţelor speciale, în urma instrucţiei efectuate de către forţele americane” – a explicat ministrul.

El a precizat că nu numai relaţiile politice, dar şi cele militare dintre Statele Unite şi Ungaria sunt excelente.

De asemenea, Kristóf Szalay-Bobrovniczky a arătat că Ungaria este una dintre ţările fruntaşe în privinţa dezvoltării puterii militare, având în vedere că 2026 urmează să fie al patrulea an consecutiv în care bugetul ei de apărare va depăşi 2% din PIB. Ungaria satisface cu mândrie această cerinţă – a subliniat el.

Ferenc Kajári, locţiitorul şefului Statului Major, a precizat: „Ungaria este o ţară a râurilor; prin urmare, capacitatea de operaţiuni fluviale este indispensabilă pentru Forţele de Apărare Maghiare.

Conform explicaţiilor date de el, ambarcaţiunile de tip SOC-R sunt capabile să plaseze în şi să extragă din mediul acvatic trupe de operaţiuni speciale, chiar şi în condiţiile în care se execută foc asupra lor. Pinasele respective sunt, de asemenea, capabile să ofere sprijin direct de foc; să execute misiuni de recunoaştere şi de obţinere de informaţii; să livreze echipamente, provizii şi materiale medicale sau să evacueze răniţi – a enumerat generalul.