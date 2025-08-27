Eroii căzuţi în cele două războaie mondiale au fost comemoraţi în Cimitirul Militar din Valea Uzului

Cluj-Napoca, miercuri, 27 august 2025 (MTI) – Eroii căzuţi în Primul şi Cel de-al Doilea Război Mondial au fost comemoraţi marţi după-amiază în Cimitirul Militar din Valea Uzului. Omagiul adus militarilor care şi-au jertfit viaţa a constat dintr-o ceremonie religioasă, discursuri festive şi depunere de coroane – a relatat portalul de ştiri Maszol.ro.

Aproximativ 300 de persoane au luat parte la ceremonia de comemorare organizată în cimitirul militar al aşezării deja depopulate de la limita estică a judeţului Harghita. Conform relatării, în cadrul ceremoniei de comemorare László Czikó jr., preotul paroh din Sânmartin şi Zsolt Tamás Bucsi, preotul bisericii reformate fortificate din Sfântu Gheorghe au celebrat slujba religioasă, care s-a încheiat cu o rugăciune comună.

În discursul său, István Dolhai – consulul general al Ungariei la Miercurea Ciuc – a explicat că în Valea Uzului istoria nu ne aduce doar aminte, ci ne şi învaţă. „Ne învaţă smerenie, înţelegere şi faptul că rănile trecutului se pot vindeca doar dacă ne asumăm împreună responsabilitatea pentru viitor” – a relevat el.

István Dolhai a subliniat, de asemenea, că cimitirul „nu reprezintă jumătatea de teren a unei echipe”, ci un ultim refugiu; iar, în plus, că demnitatea umană nu poate fi expropriată. El a evidenţiat următoarele: comemorarea nu este doar o sărbătoare, ci şi un avertisment că pacea nu este niciodată de la sine înţeleasă; că trebuie să depunem eforturi repetate pentru a o obţine.

Botond Barna Bíró, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, a pus accentul pe jertfa supremă a militarilor care se odihnesc în cimitir, afirmând că ei „îşi merită odihna”. „Un astfel de cimitir militar nu poate deveni obiectul de joacă al provocatorilor. Nu poate deveni instrumentul reabilitării imaginii politice pătate a unor politicieni căzuţi în dizgraţie” – a precizat el.

Politicianul a adăugat că generaţiile prezente „nu ar trebui să se certe cu privire la trecut, ci ar trebui să se solidarizeze în vederea construirii viitorului”.

Conform articolului apărut pe portalul Maszol, Csaba Borboly – preşedintele organizaţiei teritoriale din Scaunului Ciuc a Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR) – l-a salutat şi pe Mihály Bartha, veteran al luptelor din Valea Uzului, decorat cu un ordin de merit cavaleresc.

Preşedintele organizaţiei teritoriale a subliniat că Cimitirul Militar din Valea Uzului nu este doar un cimitir, ci o parte integrantă a istoriei maghiare; iar, în plus, că păstrarea semnelor trecutului istoric şi rememorarea acestuia, aducerea unei contribuţii la dăinuirea naţiunii şi a culturii este datoria tuturor.

Comemorarea organizată de Primăria şi Consiliul Local Sânmartin alături de organizaţia din Scaunul Ciuc a UDMR s-a încheiat cu o ceremonie de depunere de coroane.