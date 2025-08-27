Consilierul principal al premierului ungar: Uniunea Europeană refuză de zece ani să-şi modifice politica eronată referitoare la migraţie

Budapesta, miercuri, 27 august 2025 (MTI) - Deşi de zece ani, Uniunea Europeană (UE) refuză să-şi modifice politica eronată referitoare la migraţie, există şanse ca factorii de decizie de la nivelul statelor să suspende aplicarea concepţiilor formulate de UE, sau să le revizuiască pe acestea - a afirmat în cadrul emisiunii de miercuri dimineaţă a canalului public de actualităţi M1, György Bakondi, consilierul principal pe probleme de securitate internă al prim-ministrului.

În opinia lui György Bakondi, majoritatea statelor membre ale UE consideră deja că politica de imigrare a Uniunii, inclusiv pactul privind migraţia, constituie „o decizie eronată”. El a remarcat că impactul imigrării ilegale este „extrem de negativ în întreaga Europă”; se pot observa: deteriorarea siguranţei publice, apariţia terorismului precum şi a tensiunilor interne în cadrul sistemului de asistenţă socială.

El a adăugat că datorită migraţiei se iscă în Europa şi noi conflicte al căror substrat este necunoscut, dat fiind faptul că acestea izvorăsc din „antagonisme naţionale sau tribale”. O parte dintre imigranţii sosiţi pe continent s-au alăturat reţelelor de crimă organizată, deoarece nu au reuşit să se integreze în viaţa cotidiană din cauza necunoaşterii limbii şi a lipsei calificării adecvate sau „încearcă să exploateze slăbiciunile sistemului de asistenţă socială” – a afirmat el.

Consilierul principal a relevat că – din considerente sociale, politice şi ideologice – deportările de fapt nu funcţionează, iar frontierele îşi îndeplinesc rolul de filtru doar într-o proporţie nesemnificativă. El a adăugat: viziunea conform căreia nu oprirea grupurilor de imigranţi sau chiar prevenirea plecărilor la drum este sarcina principală, ci distribuirea – în funcţie de sistemul de cote a – celor sosiţi, continuă să inspire pactul privind migraţia.

György Bakondi a precizat că, în urmă cu câteva săptămâni, statele membre au trebuit să trimită la Bruxelles planurile lor de punere în aplicare a pactului, care detaliază ce tip de tabere va înfiinţa fiecare ţară şi câţi bani va cheltui în vederea funcţionării acestora. El a scos în evidenţă faptul că 9 dintre cele 27 de state membre ale UE au înaintat planurile lor, iar celelalte au omis acest lucru.

A menţionat şi faptul că imigranţii sosiţi în Austria, în mod intenţionat, nu promovează examenul obligatoriu de limbă germană, deoarece consideră că – în urma obţinerii statusului de refugiat – este mai favorabil să rămână beneficiari ai sistemul de asistenţă socială, decât să-şi caute un loc de muncă adecvat calificării lor profesionale şi să trăiască din bani mai puţini. În opinia consilierului principal, faptele de acest gen şi conflictele aduse în Europa prin intermediul imigrării ilegale „constituie probleme deosebit de grave”, dar „este, de asemenea, foarte negativ faptul că – într-un mod fără precedent din 1945 încoace – antisemitismul deschis şi violent a reapărut în Europa sub forma unor demonstraţii care mobilizează sute de mii de oameni”.

În formularea lui György Bakondi „s-au generalizat anumite fenomene nedorite, a căror reversibilitate este foarte îndoielnică; iar Europa se află în cel de-al unsprezecelea ceas pentru a întreprinde ceva în interesul cetăţenilor europeni, al valorilor europene şi al securităţii statelor-naţiune”.