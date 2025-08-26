Péter Szijjártó: Comisia Europeană se scuipă singură în faţă în privinţa atacurilor asupra oleoductului Prietenia

Budapesta, marţi, 26 august 2025 (MTI) - Comisia Europeană se scuipă singură în faţă prin tăcerea complice pe care o păstrează atunci când Ucraina atacă oleoductul Prietenia, esenţial pentru aprovizionarea energetică a Ungariei şi Slovaciei - a declarat, marţi, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

În emisiunea „Ora luptătorilor”, şeful diplomaţiei ungare a subliniat că, zilele trecute, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski „a ameninţat deschis, brutal şi ruşinos” Ungaria, afirmând clar că, „dacă ţara noastră nu adoptă o poziţie pro-ucraineană, aşa cum cer Bruxelles-ul, Partidul Popular European şi partidul său membru din Ungaria, Partidul Tisza, atunci oleoductul Prietenia, indispensabil pentru securitatea energetică a Ungariei, va rămâne în continuare sub atac”.

Acesta a arătat că ţiţeiul poate ajunge în Ungaria pe două rute: din Rusia, prin oleoductul Prietenia, şi din Croaţia, prin oleoductul Adria, însă capacitatea celui din urmă este insuficientă.

„Aşadar, dacă transportul prin oleoductul Prietenia devine imposibil pentru o perioadă mai lungă, aprovizionarea cu ţiţei a Ungariei şi Slovaciei devine imposibilă. Şi nu din motive politice, nu pentru că nu am făcut totul pentru diversificare, nu pentru că nu vrem să asigurăm aprovizionarea ţării, ci pentru că fizic acest lucru nu este posibil” – a avertizat ministrul.

Acesta a calificat drept revoltătoare declaraţia preşedintelui ucrainean de săptămâna trecută şi drept regretabil faptul că, în Ungaria, „opoziţia şi presa din Ungaria finanţată din dolari” au salutat aceste afirmaţii. Potrivit lui Szijjártó, este „evident jocul comun dintre ucraineni şi partidele de stânga din Ungaria finanţate cu dolari, precum şi presa finanţată cu dolari”.

Péter Szijjártó a amintit că, în ianuarie, Comisia Europeană a subliniat că este pregătită să ia măsuri pentru protejarea infrastructurii care garantează aprovizionarea energetică a statelor membre.

„Comisia Europeană se scuipă singură în faţă atunci când tace, în mod complice şi vinovat, în faţa atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii energetice care alimentează Ungaria şi Slovacia. Comisia Europeană a încetat să mai fie Comisia Europeană, este acum Comisia Ucrainei, pentru că executivul condus de Ursula von der Leyen nu mai reprezintă interesele Uniunii Europene şi ale statelor sale membre, ci pe cele ale Ucrainei” – a declarat ministrul.

Acesta a adăugat că Ungaria, fiind o ţară fără ieşire la mare, depinde de statele vecine. Guvernul de la Budapesta a solicitat Croaţiei creşterea capacităţii oleoductului, însă cum acest lucru nu s-a realizat, s-a adresat Comisiei Europene, fără rezultat.

În loc să extindă capacitatea, autorităţile croate au majorat semnificativ tariful de tranzit – a subliniat Péter Szijjártó.