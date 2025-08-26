Ministru ungar: Formarea profesională din Ungaria se află printre cele mai performante din Europa şi din lume

Eger, marţi, 26 august 2025 (MTI) - Formarea profesională din Ungaria se află printre cele mai performante din Europa şi din lume, astfel că pentru cei care o aleg aceasta nu reprezintă un "plan B", ci o adevărată vocaţie şi cale de realizare - a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, la Eger, Balázs Hankó, ministrul responsabil pentru Cultură şi Inovare.

Acesta a precizat că, începând de săptămâna viitoare, 44 000 de tineri vor începe o pregătire profesională care se situează pe locul al doilea în Europa şi pe locul al treilea între statele membre OCDE, fiind clasificată şi la nivel mondial în top zece. Potrivit ministrului, toate acestea se datorează faptului că, în ultimii ani, formarea profesională din Ungaria a fost modernizată, iar astăzi se caracterizează prin profesori şi elevi motivaţi, precum şi prin infrastructură în dezvoltare.

Politicianul a amintit că salariile cadrelor didactice din domeniu au crescut de două ori şi jumătate din 2020, astfel încât cei 24 000 de profesori pot conta în prezent pe un venit brut de cel puţin 705 000 de forinţi (1 776 euro), iar mulţi dintre ei pot ajunge la 900 000 (2 267 euro) sau chiar la 1 000 000 de forinţi (2 520 euro).

În paralel, elevii beneficiază de un sistem de burse care restabileşte nu doar respectul pentru muncă, ci oferă şi venituri, având în vedere că bursele de început variază între 8 000 – 59 000 de forinţi (20 – 148 euro), iar cei care participă la formarea duală pot câştiga un venit net de 168 000 de forinţi (423 euro). După obţinerea certificatului profesional, tinerii au dreptul şi la o bursă de început de carieră de 300 000 de forinţi (756 euro) – a adăugat ministrul, menţionând că în această vară peste 30 000 de elevi au beneficiat de un sprijin total de 9,5 miliarde de forinţi (23,94 milioane euro).

Politicianul a atras atenţia şi asupra creditului pentru muncitori, menit să sprijine începutul de drum al tinerilor calificaţi, program de care au beneficiat deja 25 000 de persoane.

Potrivit ministrului, în prezent sunt în desfăşurare investiţii în valoare de 100 de miliarde de forinţi (252 milioane euro), în 34 de locaţii de formare profesională, iar în anii următori guvernul va aloca sume similare pentru modernizarea centrelor de formare şi a instituţiilor de profil. Totodată, în colaborare cu universităţi şi companii, vor fi create cinci centre sectoriale de excelenţă, cu o valoare de peste 20 de miliarde de forinţi (50 milioane euro) – a subliniat Hankó Balázs.

Acesta a mai evidenţiat că în noul an şcolar manualele vor fi gratuite şi pentru elevii din sistemul de formare profesională. Astfel, în Ungaria, un total de 1,2 milioane de elevi vor beneficia de 13 milioane de manuale fără plată, dintre care aproximativ 220000 sunt înscrişi în învăţământul profesional.