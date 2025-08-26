Fidesz consideră scandalos faptul că primarul Budapestei a îmbrăcat Podul cu Lanţuri în culorile Ucrainei cu ocazia sărbătorii naţionale a acestei ţări

Budapesta, marţi, 26 august 2025 (MTI) - Reprezentanţii fracţiunii Fidesz-KDNP din consiliul general al capitalei consideră scandalos faptul că primarul general Gergely Karácsony a îmbrăcat Podul cu Lanţuri în culorile Ucrainei, "mai ales în contextul în care preşedintele ucrainean a ameninţat Ungaria".

Béla Radics, reprezentantul fracţiunii partidului de guvernământ, a ţinut o conferinţă de presă marţi la capătul podului din Pesta, în timp ce colegii săi au protestat afişând steaguri ungare, ca reacţie la faptul că consiliul local al capitalei a comemorat duminică seara ziua independenţei Ucrainei cu iluminat decorativ albastru şi galben.

„Ce face şeful municipalităţii când propriul său popor este ameninţat şi şantajat de o altă ţară? După părerea lui Gergely Karácsony, răspunsul este să îmbrace unul dintre cele mai iconice poduri şi simboluri ale ţării noastre minunate, Podul cu Lanţuri, în culorile ţării care ne ameninţă” – a spus el.

Deputatul a subliniat: Podul cu Lanţuri nu ar trebui să fie albastru şi galben, ci roşu, alb şi verde.

El a reamintit că ungurii au decis să nu sprijine aderarea accelerată a Ucrainei la UE, ceea ce este, în mod firesc, o chestiune sensibilă pentru preşedintele ucrainean.

Sarcina principală a primarului general ar trebui să fie administrarea corespunzătoare a oraşului. Nu pentru ucraineni trebuie să luptăm, ci pentru unguri – a subliniat Béla Radics.