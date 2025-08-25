Ungaria prelungeşte plafonarea adaosului comercial până la data de 30 noiembrie

Budapesta, luni, 25 august 2025 (MTI) - În Ungaria, plafonarea adaosului comercial se prelungeşte până în data de 30 noiembrie - a anunţat, luni, la Budapesta, Gergely Gulyás, şeful Cancelariei Prim-ministrului Ungariei, în cadrul unei conferinţe de presă.

Politicianul a precizat că, în şedinţa din data de 21 august, guvernul a decis prelungirea plafonării adaosului comercial pentru protejarea familiilor ungare şi limitarea cât mai mult posibil a inflaţiei.

Considerăm că majorările nejustificate de preţuri nu fac parte din profitul şi comerţul normal, iar reglementarea referitoare la alimentele şi produsele de uz casnic cele mai importante îi priveşte pe toţi – a subliniat ministrul.

Potrivit acestuia, executivul a luat această decizie deoarece, fără plafonarea adaosului comercial, cele 10 produse alimentare cu cea mai mare pondere în coşul de cumpărături ar fi, în medie, cu 35% mai scumpe.

Gergely Gulyás a adăugat că Guvernul ungar a fost nevoit să se ocupe şi de atacurile care au vizat oleoductul Prietenia.

În această privinţă, atât prim-ministrul, cât şi ministrul de externe şi-au exprimat clar opinia: „Avem un avertisment ferm către Ucraina”. Să nu pună în pericol siguranţa aprovizionării cu energie a Ungariei şi să înceteze atacurile asupra rutei de transport energetic către Ungaria – a avertizat Gergely Gulyás.

Acesta a adăugat că se aşteaptă ca şi Bruxelles să se pronunţe în această problemă.