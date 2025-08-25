Péter Szijjártó: Guvernul protejează economia ungară de consecinţele maratonului european al deciziilor eşuate

Budapesta, luni, 25 august 2025 (MTI) - În cadrul strategiei de neutralitate economică, guvernul face tot posibilul pentru a proteja economia ungară de consecinţele maratonului european provocat de decizii ratate - a declarat, luni, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului remis de MAE ungar, ministrul a subliniat, în discursul rostit la deschiderea AFCA Financial Summit Forum 2025, că conflictele şi crizele internaţionale din ultimul deceniu indică toate aceeaşi direcţie: reîmpărţirea lumii în blocuri, fapt care ar contraveni intereselor Ungariei.

Acesta a adăugat că Ungaria, prin poziţia sa geografică şi ca economie orientată spre export, este interesată de un comerţ internaţional cât mai lipsit de obstacole. Totodată, a arătat că declinul Uniunii Europene demonstrează că un sistem economic bazat pe blocuri a adus comunităţii rezultate foarte nefavorabile.

În opinia sa, în urma „strategiei politice şi economice ratate” din ultima perioadă, forţa politică şi competitivitatea UE au ajuns la un minim, iar izolarea internaţională a blocului se accentuează.

„Să ne amintim de competiţia din ultimii opt ani a celor de la Buxelles: cine putea vorbi mai grosolan despre Donald Trump? Pentru titlurile din presa de a doua zi s-au făcut cele mai neinspirate remarci la adresa preşedintelui american (…) După toate acestea, nu este surprinzător că fiecare european cu gândire normală a simţit ruşine văzând cum preşedintele american a umilit-o, sub pretextul unui acord vamal, pe preşedinta Comisiei Europene” – a explicat şeful diplomaţiei ungare.

Acesta a abordat şi „strategia total greşită” a Uniunii Europene faţă de China şi le-a reproşat liderilor europeni că nu văd oportunităţile pe care le-ar aduce o cooperare civilizată cu statul est-asiatic.

Péter Szijjártó a accentuat că reîmpărţirea în blocuri a anulat modelul european de creştere economică, iar sancţiunile introduse după declanşarea războiului din Ucraina au distrus sistemul bazat pe combinarea tehnologiilor occidentale avansate cu resursele naturale ruseşti.

„Economia ungară este profund integrată în economia europeană, de aceea este foarte important ca guvernul să urmeze o strategie economică prin care să facem tot ce este posibil pentru a feri economia ungară de consecinţele maratonului european al deciziilor eşuate. Aceasta o numim neutralitate economică” – a afirmat politicianul de la Budapesta.

„Nici în ceea ce priveşte investiţiile, nici în relaţiile comerciale, nici în securitatea noastră energetică nu suntem dispuşi să alegem între partenerii noştri din est şi cei din vest. Colaborăm în acelaşi timp atât cu partenerii noştri din est, cât şi cu cei din vest” – a adăugat ministrul.

Acesta a remarcat că pentru cele mai mari investiţii chineze Ungaria concurează de regulă cu statele din Europa Occidentală, care încep să critice prezenţa anumitor companii, de obicei după ce pierd competiţia.

Totodată, Péter Szijjártó a calificat drept o adevărată poveste de succes politica deschiderii către est, datorită căreia comerţul Ungariei cu partea estică a lumii a crescut cu circa 60%, iar în 2020, 2023 şi 2024 cele mai multe investiţii au venit din China. „Anul trecut, 34% din investiţiile chineze care au ajuns în Europa au venit în Ungaria, iar cu un an înainte 44%” – a subliniat ministrul.