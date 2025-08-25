Au fost decernate Premiile "Kallós Zoltán" pentru maghiarii de peste hotare

Budapesta, luni, 25 august 2025 (MTI) - Premiile "Kallós Zoltán" pentru maghiarii de peste hotare au fost decernate luni, în Parlamentul Ungariei, unui număr de zece persoane şi organizaţii, printre care un ansamblu de dansuri populare, o revistă pentru copii şi un spaţiu comunitar.

Premiul se acordată celor care desfăşoară activităţi remarcabile în sprijinul comunităţilor maghiare din afara graniţelor Ungariei, în viaţa publică, în educaţie, în domeniul religios, ştiinţific, în comunicare, mass-media sau în auto-organizarea economică, celor care aparţin lumii maghiare şi care ştiu să recunoască forţa şi importanţa comunităţii – a declarat, la ceremonia de premiere, Lőrinc Nacsa, secretar de stat responsabil pentru politici naţionale al Cancelariei Prim-ministrului Ungariei.

Acesta a amintit că Premiul pentru maghiarii de peste hotare a fost fondat în anul 2011 de premierul Viktor Orbán, iar din 2019, la propunerea Consiliului Diasporei Maghiare şi prin decizia Conferinţei Permanente a Maghiarilor (MÁÉRT), premiul poartă numele etnografului Kallós Zoltán, decedat în anul 2018. Astfel, întreaga maghiarime este reprezentată în acest premiu, care a fost creat prin cooperare şi consens – a subliniat oficialul.

Lőrinc Nacsa a amintit că în ultimele zile a fost sărbătorită activitatea uneia dintre personalităţile fundamentale ale maghiarimii, regele Sfântul Ştefan, care a rămas pentru fiecare generaţie un punct de referinţă, deoarece a lucrat pe baza unor valori eterne.

Cu credinţă, înţelepciune, modestie, dar şi cu fermitate, acesta a acţionat în interesul naţiunii şi al ţării sale, iar Guvernul Ungariei, în ultimii 15 ani, a revenit la această cale – a accentuat politicianul.

Acesta a adăugat că înflorirea ţării şi a naţiunii maghiare s-a datorat, de-a lungul unui mileniu, muncii înaintaşilor, conducătorilor, membrilor de familie şi urmaşilor.

Ceea ce a fost idealul primului nostru rege – o naţiune liberă, independentă şi prosperă – astăzi, guvernul Ungariei duce la bun sfârşit respectând tradiţiile, dar cu mijloace modern şi o echipă modernă – a explicat secretarul de stat, subliniind că din această echipă fac parte şi laureaţii din această zi.

Obiectivul nostru comun este ca maghiarii să se poată afirma şi să prospere pe pământul natal, dorim o maghiarime puternică, şi respectarea principiului că fiecare maghiar este responsabil pentru fiecare maghiar – a accentuat Lőrinc Nacsa, adăugând că cei care aderă la aceste obiective şi respectă această poruncă merită respect şi recunoaştere. Guvernul Ungariei îşi exprimă respectul şi recunoaşterea prin acest premiu – a afirmat secretarul de stat.

Anul acesta, laureaţii din Transilvania sunt: Parcul Mini Transilvania din Odorheiul Secuiesc, jurnalista Réka Gáspár-Barra, precum şi revistele pentru copii Napsugár şi Szivárvány.