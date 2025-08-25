Astronautul maghiar Tibor Kapu a salutat publicul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj-Napoca la ceremonia de închidere

Cluj-Napoca, luni, 25 august 2025 (MTI) - Tibor Kapu, astronaut cercetător ungar, a salutat publicul de mii de persoane care a participat la cea de-a 16-a ediţie a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj-Napoca, duminică seara, în piaţa principală a oraşului transilvănean, în cadrul unui scurt eveniment de închidere înaintea concertului lui Zorán.

„Când eram în spaţiul cosmic, nu vedeam graniţe de ţări, nu vedeam linii întrerupte, nu vedeam puncte de trecere a frontierei şi nici culori pastelate care acoperă teritoriul unor ţări întregi. În schimb, am văzut Bazinul Carpatic, Dunărea, Tisa, lacul Balaton, Harghita, lacul Fertő şi tot ceea ce ne face maghiari” – a spus astronautul în faţa miilor de spectatori care au umplut piaţa principală a oraşului. El a continuat, subliniind: ceea ce a văzut era „solidar şi nedivizat, era un tot unitar şi nu multe lucruri separate”.

Clujenii l-au aplaudat furtunos pe oaspetele special. Tibor Kapu a calificat drept „o bucurie extraordinară” faptul că a putut fi prezent la sărbătoarea clujeană.

El a evocat una dintre experienţele sale de la începutul pregătirii în Statele Unite, când colegul său astronaut din India i-a spus: deoarece el este primul maghiar pe care îl cunoaşte, prin prisma lui îşi va face o imagine despre maghiari şi despre Ungaria. Tibor Kapu a adăugat că „această mare povară şi responsabilitate” l-a pus pe gânduri.

El a împărtăşit publicului o zicală a astronauţilor, potrivit căreia omul îşi declară întotdeauna locul de origine în funcţie de ultimul loc în care a trăit. Aşadar, când astronauţii părăsesc planeta şi ies în spaţiul cosmic, obişnuiesc să spună că provin de pe planeta Terra, că reprezintă întreaga populaţie a Pământului” – a spus el.

„Cred că voi sunteţi într-o situaţie foarte similară aici, la Cluj-Napoca, puţin mai departe de patria mamă, de ţara mamă. Vă simţiţi la fel de maghiari ca mine în Houston, sau la fel de pământeni ca mine la bordul staţiei spaţiale” – a afirmat Tibor Kapu.

El a subliniat că este sigur că maghiarii clujeni sunt la fel de mândri de identitatea lor maghiară precum era el în Houston, unde mulţi au făcut cunoştinţă cu cultura maghiară şi cu maghiarii prin personalitatea sa.

Balázs Gergely, organizatorul principal şi preşedintele Asociaţiei Clujul Comoară, a subliniat: de la prima ediţie a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj-Napoca, care există de 16 ani, tot mai mulţi vizitatori sosesc din toată Transilvania, din Bazinul Carpatic şi din întreaga lume, dar până acum nicio ediţie nu a avut un oaspete sosit din spaţiul cosmic. El a evidenţiat faptul că, în acest fel, evenimentul „a depăşit dimensiunea terestră”, deoarece praful cosmic se află încă pe haina oaspetelui din anul acesta.

„Atâta timp cât noi, maghiarii din Cluj-Napoca, suntem acasă în oraşul nostru, şi el va fi acasă, alături de noi, împreună cu toţi maghiarii, indiferent din care parte a lumii sosesc” – a subliniat organizatorul principal.

Emil Boc, primarul oraşului Cluj-Napoca a salutat comunitatea maghiară din oraş cu „Jó estét!” (bună seara) în limba maghiară. El a felicitat echipa de organizatori pentru evenimentul „fabulos” de o săptămână. „La Cluj, puterea noastră constă tocmai în diversitatea pe care o avem, iar la Cluj, diversitatea este o sursă de unitate unităţii şi de putere, nu de dezbinare” – a spus el, adăugând că a fost prezent aproape zilnic la unul dintre cele aproximativ cinci sute de evenimente.

Primarul şi-a exprimat bucuria pentru faptul că s-a reuşit construirea unui oraş european din Cluj-Napoca, cu participarea comunităţii maghiare, un oraş de care toţi locuitorii săi pot fi mândri. El a subliniat: această muncă trebuie continuată împreună, investind în cultură şi educaţie şi făcând tot posibilul pentru ca tinerii să rămână acasă, pe pământul lor natal, indiferent de etnia lor.

Viceprimarul Emese Oláh a subliniat importanţa evenimentului, faptul că, prin intermediul acestuia, comunitatea maghiară din oraş „se simte ca acasă nu doar fizic, ci şi spiritual pe străzile istorice ale oraşului”. Ea a subliniat: sarcina este asigurarea unui viitor în Transilvania, la Cluj-Napoca, unde este bine să fii tânăr şi unde există dialog între locuitori.