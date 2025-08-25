Aproximativ 250 000 de persoane au participat la cea de-a 16-a ediţie a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj

Cluj-Napoca, luni, 25 august 2025 (MTI) - Aproximativ 250 000 de persoane au participat, în perioada 16-24 august, la programele celei de-a 16-a ediţii a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj - se arată într-un comunicat remis, luni, de organizatori, agenţiei ungare de presă MTI.

Biroul de presă al Asociaţiei Clujul Comoară, organizatoarea uneia dintre cele mai mari manifestări culturale din Bazinul Carpatic, a precizat că ediţia din acest an, desfăşurată în 76 de locaţii, a inclus peste 500 de evenimente care au atras un public de 250 000 de persoane în total.

Pe scenele muzicale au avut loc 46 de concerte pop, rock şi jazz, precum şi 12 concerte de muzică clasică. De asemenea, publicul a putut participa la 35 de expoziţii de artă plastică, 31 de tururi ghidate pentru descoperirea oraşului, 44 de proiecţii de filme, precum şi la 131 de mese rotunde şi conferinţe.

Pe strada Kogălniceanu, transformată într-o veritabilă stradă a festivalului, au fost organizate târguri de meşteşuguri şi de carte, dar şi „Aleea muzeelor”. De miercuri până duminică, 143 de meşteşugari, 17 edituri şi 17 muzee şi-au prezentat oferta publicului.

Pe strada Virgil Fulicea, transfomată în „Strada Vinului”, vizitatorii au putut degusta vinurile a nouă crame venite din diferite regiuni ale Bazinului Carpatic.

La a 7-a ediţie a competiţiei de alergare montană KMN-Donaton Trail, organizată în cadrul festivalului, au participat circa 600 de persoane, pe mai multe categorii de vârstă şi patru trasee diferite. În Muzeul Satului, care a găzduit concursul de alergare, a avut loc şi tradiţionala competiţie culinară la care au participat, anul acesta, 28 de echipe.

Şi în mediul online interesul a fost deosebit: site-ul www.magyarnapok.ro a avut aproximativ 42 000 de vizitatori, iar conţinuturile publicate pe reţelele sociale au înregistrat 6,5 milioane de vizualizări.

Asociaţia Clujul Comoară a organizat cea mai mare manifestare culturală a maghiarilor din Transilvania împreună cu 151 de instituţii partenere, cu sprijinul a aproape 100 de susţinători şi instituţii. Echipa de organizare, formată din 145 de persoane, a fost sprijinită de 120 de voluntari.

Anul viitor, cea de-a 17-a ediţie a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj va avea loc în perioada 16-23 august 2026 – au anunţat organizatorii.