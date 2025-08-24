Duminică se închide expoziţia "Secuii" de la Muzeul Etnografic din Budapesta

Budapesta, duminică, 24 august 2025 (MTI) – Cei care vizitează Ţinutul Secuiesc, sosesc acasă – a declarat Balázs Hankó, ministrul culturii şi inovării duminică, la Muzeul de Etnografie, cu ocazia ultimei vizite ghidate a expoziţiei intitulată "Secuii", unde a subliniat: secuii şi maghiarii sunt uniţi, astfel îşi păstrează şi îşi apără identitatea.

Ministrul a reamintit că Muzeul Etnografic face parte din cea mai mare dezvoltare culturală a Europei, ansamblul Városliget, care aşteaptă vizita familiilor cu Muzeul Etnografic, Casa Muzicii Maghiare, Casa Mileniului şi Muzeul de Arte renovat, cu mai multe parcuri, funcţionând şi ca parc de distracţii. El a adăugat: acest lucru transmite mesajul că nu doar siguranţa materială a familiilor este importantă, ci tot ceea ce le aduce fericire şi bucurie.

„Noi, maghiarii, iubim muzeele noastre” – a afirmat Balázs Hankó, subliniind: 11 milioane de persoane vizitează muzeele, numărul lor crescând în Noaptea Muzeelor, la care au participat şi în acest an 337 000 de vizitatori.

Referindu-se la expoziţia „Secuii – Modele de moştenire”, el a evidenţiat faptul că turiştii care vizitează Ţinutul Secuiesc, judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, înţeleg şi simt că aceste modele există în ei înşişi. „Cei care vizitează Ţinutul Secuiesc, sosesc acasă. Nu trebuie neapărat să fii secui, dar dacă petreci puţin timp acolo, devii secui” – a spus el.

Ministrul a reamintit că Muzeul Etnografic are una dintre cele mai bogate colecţii din Europa, cu 225 000 de piese. Expoziţia, nominalizată şi pentru premiul „Expoziţia anului”, cuprinde peste 300 de exponate din Ţinutul Secuiesc. Printre acestea se numără unul dintre vehiculele Muzeului „Haszmann Pál” din Cernatul de Jos, care era folosit pentru arat şi semănat, dar se pot vedea şi exponate provenite din marile muzee din Ţinutul Secuiesc, printre care instituţiile din Miercurea Ciuc şi Sfântu Gheorghe – a precizat el.

„Noi, secui şi maghiari, suntem uniţi, astfel ne păstrăm şi ne apărăm identitatea, prin aceasta demonstrăm care este ordinea normală a vieţii” – a spus Balázs Hankó.

Expoziţia, care poate fi vizitată până duminică, prezintă peste 300 de obiecte păstrate în muzeele din Ţinutul Secuiesc şi, prin intermediul a cinci curatori din această zonă, caută răspunsuri la întrebări precum: cine sunt secuii, ce ştim despre Ţinutul Secuiesc şi cum se văd pe ei înşişi locuitorii din acest ţinut. În această duminică, expoziţia a fost prezentată vizitatorilor de curatorul principal al expoziţiei, István Kinda (Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe).

Expoziţia amplasată pe o suprafaţă de 700 de metri pătraţi prezintă obiecte şi documente provenite din aproape toate muzeele din Ţinutul Secuiesc, de la Zăbala până la Gheorgheni, de la Sfântu Gheorghe până la Cristuru Secuiesc, trecutul şi prezentul Ţinutului Secuiesc fiind prezentate prin şapte mari tematici, 77 de poveşti, 14 documentare, 100 de fotografii primite de la 10 muzee.