Luni începe renovarea gării Keleti din Budapesta

Budapesta, sâmbătă, 23 august 2025 (MTI) - Zsolt Hegyi, directorul general al grupului MÁV, a anunţat pe pagina sa de socializare renovarea gării Keleti care va începe luni şi va dura patru săptămâni, considerând-o cea mai mare investiţie de întreţinere a anului, care va necesita numeroase schimbări în transport.

Conform informaţiilor publicate, pe durata celor patru săptămâni de renovare, transportul pasagerilor va fi organizat cu ajutorul punctelor de transfer din Budapesta, iar informaţiile privind modificările şi alternativele de transport pot fi găsite pe pagina oficială a grupului MÁV.

Conform informaţiilor furnizate pe pagina Mávinform, staţia terminus din capitală a trenurilor de lung parcurs va fi mutată la alte gări din Budapesta – Nyugati, Budapest-Kelenföld şi Kőbánya-Kispest – unde se asigură transferul către reţeaua de metrou. Schimbarea afectează trenurile sosind din direcţia Győr, Pécs, Hatvan-Miskolc, respectiv Újszász-Békéscsaba.

Cursele suburbane pe relaţia Hatvan şi Újszász circulă pe un traseu mai scurt, până la staţia Kőbánya-felső, unde se va crea un nou punct de transfer.

De la Kőbánya-felső se poate ajunge la reţeaua de metrou cu autobuzele MÁV, care circulă la fiecare minut în orele de vârf către Stadionul „Puskás Ferenc”, sau cu tramvaiele 37 care circulă la fiecare 4 minute în direcţia pieţii Blaha Lujza, trecând pe lângă piaţa II. János Pál pápa.