Péter Szijjártó: tronsonul de lângă frontiera ruso-belarusă a oleoductului Prietenia a fost ţinta unui nou atac

Budapesta, vineri, 22 august 2025 (MTI) - În cursul nopţii, am primit vestea că tronsonul de lângă frontiera ruso-belarusă a oleoductului Prietenia a fost din nou ţinta unui atac, al treilea dintr-un interval scurt de timp. Livrările de ţiţei către Ungaria au fost oprite din nou! - a comunicat vineri, prin intermediul paginii sale de Facebook, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó.

„Este un nou atac la adresa securităţii energetice a Ungariei. O altă tentativă de a ne târî în război” – a scris ministrul. „Nu va funcţiona! Ne vom mobiliza în continuare toate forţele în sprijinul eforturilor de pace şi ne vom apăra interesele naţionale” – se arată în postare.