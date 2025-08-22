Péter Szijjártó: tronsonul de lângă frontiera ruso-belarusă a oleoductului Prietenia a fost ţinta unui nou atac

Budapesta, vineri, 22 august 2025 (MTI) - În cursul nopţii, am
primit vestea că tronsonul de lângă frontiera ruso-belarusă a
oleoductului Prietenia a fost din nou ţinta unui atac, al treilea
dintr-un interval scurt de timp. Livrările de ţiţei către Ungaria
au fost oprite din nou! - a comunicat vineri, prin intermediul
paginii sale de Facebook, ministrul afacerilor externe şi al
comerţului exterior, Péter Szijjártó.
„Este un nou atac la adresa securităţii energetice a Ungariei. O altă tentativă de a ne târî în război” – a scris ministrul.
„Nu va funcţiona! Ne vom mobiliza în continuare toate forţele în sprijinul eforturilor de pace şi ne vom apăra interesele naţionale” – se arată în postare.