Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Péter Szijjártó: tronsonul de lângă frontiera ruso-belarusă a oleoductului Prietenia a fost ţinta unui nou atac

Forrás: MTI
2025.08.22. 09:25

Főoldal / Română

2025. 08. 22. 09:25
Budapesta, vineri, 22 august 2025 (MTI) - În cursul nopţii, am primit vestea că tronsonul de lângă frontiera ruso-belarusă a oleoductului Prietenia a fost din nou ţinta unui atac, al treilea dintr-un interval scurt de timp. Livrările de ţiţei către Ungaria au fost oprite din nou! - a comunicat vineri, prin intermediul paginii sale de Facebook, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó.

„Este un nou atac la adresa securităţii energetice a Ungariei. O altă tentativă de a ne târî în război” – a scris ministrul.

„Nu va funcţiona! Ne vom mobiliza în continuare toate forţele în sprijinul eforturilor de pace şi ne vom apăra interesele naţionale” – se arată în postare.

Ajánljuk még

 