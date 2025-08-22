Guvernul maghiar şi cel slovac a solicitat Comisiei Europene să prevină atacurile ucrainene împotriva oleoductului "Prietenia"

Budapesta, vineri, 22 august 2025 (MTI) - Ucrainenii au atacat în Rusia, pentru a treia oară în scurt timp, oleoductul "Prietenia" care are o importanţă crucială pentru aprovizionarea Ungariei şi Slovaciei. Prin urmare, guvernele de la Budapesta şi Bratislava au solicitat în scris Comisiei Europene să ia măsuri împotriva unor astfel de atacuri aeriene - a scris vineri ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó, pe pagina sa de socializare.

Potrivit comunicatului ministerului, ministrul a informat despre noul atac împotriva oleoductului „Prietenia”, în urma căruia, pe baza evaluărilor preliminare ale pagubelor, tranzitul către Ungaria şi Slovacia va fi oprit timp de cel puţin cinci zile.

El a subliniat că, prin aceste atacuri, armata ucraineană nu dăunează în primul rând Rusiei, ci Ungariei şi Slovaciei, deoarece această conductă joacă un rol cheie în aprovizionarea cu energie a ţării, fără de care aprovizionarea cu petrol a ţării este fizic imposibilă.

„Punerea în pericol a aprovizionării noastre cu energie şi daunele care decurg din aceasta sunt inacceptabile!” – a subliniat el.

Péter Szijjártó a reamintit: încă din ianuarie, Comisia Europeană s-a angajat în scris să ia măsuri împotriva atacurilor asupra conductelor responsabile de aprovizionarea cu energie a statelor membre, însă, după cele trei atacuri aeriene din ultima vreme, organismul de la Bruxelles a păstrat tăcerea şi nu a luat măsuri în interesul ţărilor afectate.

„De aceea, astăzi, împreună cu colegul meu, ministrul slovac de externe Juraj Blanár, am trimis o scrisoare către Înalta Reprezentantă pentru afaceri externe, Kaja Kallas, şi către comisarul pentru energie, Dan Jorgensen, în care solicităm Comisiei Europene să ia măsuri, conform promisiunii sale, pentru ca Ucraina să nu atace oleoductul care duce spre Ungaria şi Slovacia” – a declarat el.

„Ar fi bine ca la Bruxelles să se înţeleagă în sfârşit că ei sunt Comisia Europeană şi nu Comisia Ucraineană!” – a subliniat el.

În scrisoarea comună ungaro-slovacă s-a subliniat: în declaraţia sa din 27 ianuarie 2025, Comisia Europeană a confirmat că integritatea infrastructurii energetice care alimentează statele membre este o chestiune de securitate şi pentru UE şi a solicitat tuturor ţărilor terţe să o respecte. De asemenea, organismul de la Bruxelles a menţionat că „este pregătit să ia măsuri pentru a proteja infrastructura critică, cum ar fi cablurile electrice, conductele şi instalaţiile de petrol şi gaze”.

„Cu regret, vă informăm că, în ultimele zile, Ucraina a lansat trei atacuri împotriva conductei de petrol «Prietenia» care joacă un rol decisiv în securitatea aprovizionării cu energie a Ungariei şi Slovaciei. Aceste atacuri au dus la suspendarea transporturilor de petrol către cele două ţări. Ca urmare a celui mai recent atac cu rachete, transporturile au fost suspendate pentru cel puţin cinci zile. Realitatea fizică şi geografică este că, fără acest conducte, aprovizionarea în condiţii de siguranţă a ţărilor noastre este pur şi simplu imposibilă” – se arată în scrisoare.

„Având în vedere că, în ultimii ani, UE şi statele sale membre au acordat Ucrainei un sprijin în valoare de sute de miliarde de euro, considerăm că acţiunile Ucrainei, care pun în pericol grav securitatea aprovizionării cu energie a Ungariei şi Slovaciei, sunt total inacceptabile” – se precizează în continuare.

„Prin urmare, solicităm ferm Comisiei să respecte fără întârziere angajamentele asumate în declaraţia menţionată şi să garanteze securitatea aprovizionării cu energie a statelor membre” – scrie în scrisoarea comună.