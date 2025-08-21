Yettel rămâne cea mai rapidă reţea mobilă din Ungaria

Budapesta, joi, 21 august 2025 (MTI) - După a doua jumătate a anului trecut şi în primele şase luni din anul 2025, Yettel a oferit cel mai rapid acces la internet mobil din Ungaria, potrivit măsurătorilor mediei naţionale realizate de Ookla Speedtest Intelligence şi szelessav.net - se arată într-un comunicat remis, joi, de operatorul de telefonie mobilă Yettel agenţiei ungare de presă MTI.

Conform analizelor efectuate de organizaţia internaţională independentă Ookla, reţeaua Yettel a obţinut un scor Speed Score de 74,35, cu o viteză medie de descărcare de 228,5 Mbps şi o viteză medie de încărcare de 31,29 Mbps, fiind astfel cea mai rapidă din Ungaria.

Potrivit documentului, compania a investit, din anul 2020, aproximativ 100 de miliarde de forinţi (252,48 milioane euro) în dezvoltarea reţelei şi oferă servicii 5G fără costuri suplimentare prin intermediul a peste 1 000 de staţii din întreaga ţară.

Yettel îşi extinde şi îşi modernizează constant reţeaua de pe teritoriul Ungariei pentru a răspunde cererii crescânde de trafic, inclusiv în zona lacului Balaton, unde serviciul 5G este deja disponibil în numeroase localităţi – se arată în finalul comunicatului.