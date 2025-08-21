Viktor Orbán: Eforturile de pace şi procesul de negociere iniţiat de preşedintele Trump trebuie continuate

Budapesta, joi, 21 august 2025 (MTI) - Eforturile pentru pace şi procesul de negociere iniţiat de preşedintele Trump trebuie continuate – a scris prim-ministrul într-o postare pe pagina sa de socializare publicată după şedinţa de joi a guvernului.

Viktor Orbán a scris: în cadrul şedinţei de guvern de astăzi au fost analizate consecinţele atacului cu rachete ruseşti asupra oraşului Muncaci din Ucraina Subcarpatică.

„Am dat dispoziţie ministrului de interne să pregătească spitalele din Debrecen şi Nyíregyháza pentru primirea răniţilor. Slavă Domnului, nu a fost nevoie” – a adăugat premierul.

Prim-ministrul a informat despre discuţiile lui Péter Szijjártó cu reprezentanţii maghiarilor din Transcarpatia, cărora le-a oferit, de asemenea, ajutorul guvernului ungar.

„Eforturile pentru pace şi procesul de negociere iniţiat de preşedintele Trump trebuie continuate. Doar pacea!” – a încheiat Viktor Orbán postarea sa.