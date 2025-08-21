Péter Szijjártó: Ungaria ar găzdui cu plăcere, dacă va fi cazul, negocierile de pace privind Ucraina

Budapesta, joi, 21 august 2025 (MTI) - Dacă va fi cazul, Ungaria va găzdui cu plăcere negocierile de pace privind Ucraina, fiind singura ţară din Europa care poate purta în acelaşi timp un dialog bazat pe respect reciproc cu liderii Statelor Unite şi ai Rusiei – a declarat joi, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior.

Potrivit comunicatului emis de minister, ministrul a fost întrebat în emisiunea „Ora luptătorilor” despre informaţiile apărute în presă, conform cărora Budapesta ar fi fost o opţiune ca loc de desfăşurare a negocierilor de pace. În răspunsul său, el a afirmat că orice zvon de acest gen are la bază ceva care îl face plauzibil, iar Ungaria poate fi considerată plauzibilă din mai multe motive.

El a reamintit că, la trei zile după începerea războiului, a vorbit la telefon cu omologul său rus, precum şi cu şeful preşedinţiei ucrainene, şi a propus ca Ungaria să fie locul de desfăşurare a unui dialog care ar aduce pacea. El a menţionat că în emisfera vestică sunt foarte puţine ţări care, în ultimii trei ani, şi-au menţinut capacitatea de a purta un dialog corect şi bazat pe respect reciproc atât cu liderii Statelor Unite, cât şi cu cei ai Rusiei.

„În prezent, nu cunosc niciun politician european, în afară de Viktor Orbán, care să poată vorbi în acelaşi mod cu Donald Trump şi cu Vladimir Putin. (…) Cooperarea bazată pe respect reciproc, care există atât în relaţia cu Statele Unite, cât şi cu Rusia, este astăzi o caracteristică exclusivă a Ungariei în Europa. Consider că aceasta este o realizare extraordinară, deoarece a fost obţinută în ciuda unei presiuni enorme, având în vedere că noi susţinem de trei ani şi jumătate: pentru a pune capăt războiului, canalele diplomaţiei trebuie menţinute deschise” – a subliniat ministrul.

„Dacă este nevoie de noi, suntem disponibili. Dacă este nevoie, suntem aici oricând şi asigurăm condiţiile adecvate, corecte şi sigure pentru aceste negocieri de pace. Ne bucurăm, dacă putem contribui la succesul eforturilor de pace” – a adăugat el.

În continuare, Péter Szijjártó a calificat ca ştire falsă articolul Bloomberg potrivit căruia Donald Trump l-ar fi sunat luni pe Viktor Orbán în legătură cu eventuala aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Aş dori să fie clar că nu a avut loc o astfel de convorbire telefonică (…) Nu numai că subiectul nu a fost abordat, dar nici convorbirea în sine nu a avut loc. (…) Aşadar, Bloomberg şi toate agenţiile de ştiri şi mass-media, presupuse a fi extrem de bine informate, mereu imparţiale şi nemaipomenit de obiective, scriu în mod faptic, evocând un raport aproape textual, despre o convorbire telefonică care nu a avut loc” – a subliniat el.