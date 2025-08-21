Péter Szijjártó: Programul spaţial al Ungariei va continua ca o importantă viitoare resursă a economiei

Budapesta, joi, 21 august 2025 (MTI) - Programul spaţial al Ungariei va continua ca o importantă viitoare resursă a economiei, iar guvernul va asigura participarea constantă a ţării la programele internaţionale de cercetare şi tehnologie spaţială - a anunţat, joi, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, potrivit comunicatului MAE ungar.

Ministrul a rostit un discurs cu ocazia ceremoniei în cadrul căreia specialiştii Programului Spaţial Maghiar HUNOR au primit distincţii la ministerul Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior. Acesta a subliniat că misiunea spaţială încheiată în iulie a fost una dintre cele mai palpitante expediţii din istoria Ungariei, iar un obiectiv naţional major a fost ca ţara să trimită un om pe Staţia Spaţială Internaţională.

„Nu este firesc ca o ţară cu capacităţi, dimensiuni şi posibilităţi precum Ungaria să îndrăznească să gândească la o scară atât de mare”, a afirmat şeful diplomaţiei ungare.

Péter Szijjártó a arătat că misiunea spaţială şi munca din ultimii ani demonstrează că ungurii pot depăşi cu mult aşteptările în cele mai importante, mari şi dificile proiecte. „Până acum această misiune spaţială a depăşit aşteptările şi sperăm că în viitor acest lucru se va accentua şi mai mult”, a afirmat ministrul.

Acesta a atras atenţia că economia mondială trece printr-o transformare fundamentală care împarte actorii în învingători şi învinşi.

„Şi, deoarece noi vrem să facem parte din tabăra învingătorilor, (…) privim cu atenţie şi căutăm constant acele puncte de deschidere care sunt necesare ca Ungaria să rămână de succes şi în viitor”, a explicat politicianul.

„Iar dacă ne punem întrebarea care este acea industrie, acel domeniu ştiinţific care, cel mai probabil, va juca un rol major şi inovator în viitor, răspunsul este evident industria spaţială, tehnologia spaţială şi cercetarea spaţială”, a adăugat ministrul.

Acesta a mulţumit tuturor participanţilor la proiect, inclusiv colegilor săi, companiilor din ţară, atelierelor de specialitate implicate şi reprezentanţilor ştiinţei. De asemenea, a menţionat că experimentele ştiinţifice realizate în spaţiu de către Tibor Kapu pot da, în următorii ani, un impuls major competitivităţii Ungariei.

În discursul său, astronautul Tibor Kapu a subliniat importanţa muncii în echipă şi a declarat că a fost esenţial să lucreze în cadrul misiunii cu oameni de la care a avut multe de învăţat.