Secretar de stat ungar la Cluj-Napoca: nu există presiuni care să ne determine să renunţăm la valorile al căror exponent este regele Sfântul Ştefan I

Cluj-Napoca, miercuri, 20 august 2025 (MTI) - Comunitatea naţională maghiară nu şi-a pierdut nici echilibrul sufletesc şi nici încrederea de sine. În plus, nu există presiuni care să o determine să renunţe la valorile al căror exponent este regele Sfântul Ştefan I, căci comunitatea a menţinut Ungaria creştină în acea formă reală în care a lăsat-o regele fondator al statului acum o mie de ani – a accentuat miercuri la Cluj-Napoca, Lőrinc Nacsa, secretarul de stat responsabil cu politica de edificare a naţiunii.

Lőrinc Nacsa a participat – la Biserica Sfântul Mihail din piaţa centrală a oraşului din Transilvania – la slujba ecumenică ţinută cu ocazia sărbătorii naţionale maghiare şi a binecuvântării pâinii noi. În discursul său rostit în timpul festivităţii organizate de Asociaţia Pro Agricultura ca parte a programului „Pâinea maghiarilor – 15 milioane de boabe de grâu”, el a evidenţiat perseverenţa de o mie de ani a poporului maghiar de a păstra moştenirea lăsată de regele Sfântului Ştefan I. „Noi, maghiarii, am demonstrat împreună că suntem demni de moştenirea lui şi astăzi. Din această cauză am reuşit să dăinuim aici, în Bazinul Carpatic, timp de o mie de ani, şi această perseverenţă ne va menţine aici şi în următoarea mie de ani” – a afirmat el.

Lőrinc Nacsa a reamintit că au existat multe încercări – conforme cu interesele politice caracteristice anumitor epoci – de a transforma ziua de sărbătoare de 20 august, de a-i conferi o altă semnificaţie sau denumire; dar niciodată nu s-a reuşit ştergerea adevăratei valori a acesteia din inimile membrilor comunităţii maghiare. „Furtunile istoriei ne-au învăţat să privim cu luciditate lumea din jurul nostru” – a spus el.

Politicianul a afirmat că regele Sfântul Ştefan I a luat o decizie înţeleaptă când a inclus Ungaria în Europa, deoarece continentul reprezenta atunci siguranţa, pacea şi creştinismul. Lőrinc Nacsa a considerat că tocmai aceste idei sunt în pericol astăzi. „Prin urmare, în Europa Centrală, noi avem azi sarcina de a împiedica puterile europene să cârmuiască vaporul – pe puntea căruia ne aflăm şi noi – spre recifuri pe care poate eşua. Fiindcă Europa în care credem noi, este o unitate bazată pe sistemul de valori creştine şi caută reconcilierea; iar noi nu suntem dispuşi să renunţăm la acest crez nici astăzi” – a subliniat el.

Vivien Horváth, directoarea programului „Pâinea maghiarilor”, a scos în evidenţă importanţa pâinii, numind-o „eroina tăcută a vieţii cotidiene”. Pentru comunitatea naţională maghiară, ea semnifică şi solidaritatea, deoarece programul are un caracter caritabil, de unificare spirituală a naţiunii. „Pentru noi, fiecare bob de grâu contează, indiferent unde vieţuieşte în lume” – a afirmat ea, parafrazând denumirea programului.

Géza Antal, preşedintele Asociaţiei Pro Agricultura – organizatoarea evenimentului – a numit pâinea simbol al solidarităţii. El a anunţat că în cadrul programului, în judeţul Cluj, au fost colectate peste 15 tone de grâu. Făina şi pâinea din acest an vor fi donate şcolilor profesionale din Sâncraiu şi Răscruci.

Botond Csoma, preşedintele organizaţiei judeţene Cluj a Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), a reamintit pe lângă persoana regelui Sfântul Ştefan I şi statul ctitorit de el, respectiv faptul că a existat o perioadă în care Transilvania a fost păstrătoarea statalităţii maghiare. Maghiarii din Transilvania s-au achitat de sarcina lor, au păstrat şi au dus mai departe moştenirea lăsată lor de rege – a afirmat politicianul, referindu-se la epoca Principatului Transilvaniei.

La ceremonia ecumenică organizată cu ocazia sărbătorii naţionale maghiare, au rostit rugăciuni şi au binecuvântat pâinea nouă: Attila László, prim-protopopul Protopopiatului Romano-Catolic Cluj-Dăbâca, preotul evanghelic-luteran Attila Fehér, preotul reformat Sándor Gáll, cancelar al Consiliului Director al Eparhiei Reformate din Ardeal şi preotul unitarian Norbert Zsolt Rácz. La caracterul festiv al ceremoniei au contribuit şi cântăreţele populare Ilona Nyisztor şi Mónika Mátyás din Pustiana (judeţul Bacău), respectiv actorul clujean, Róbert Laczkó Vass, care a recitat o poezie.