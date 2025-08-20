Péter Szijjártó: livrările de ţiţei către Ungaria prin intermediul oleoductului Prietenia au fost reluate

Budapesta, miercuri, 20 august 2025 (MTI) - Livrările de ţiţei către Ungaria prin intermediul oleoductului Prietenia, întrerupte în urma atacului ucrainean din noaptea de duminică spre luni asupra unei staţii de transformatoare din Rusia, au fost reluate - a anunţat marţi, pe pagina sa de Facebook, ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó.

Potrivit comunicatului ministerului, şeful diplomaţiei maghiare a relatat că livrările către Ungaria prin intermediul oleoductului Prietenia – sistate în urma atacului ucrainean cu drone – au fost reluate în minutele premergătoare postării. „Tocmai i-am mulţumit ministrului adjunct rus al energiei, Pavel Sorokin, pentru eliminarea rapidă a avariilor provocate de atac” – a scris ministrul. „Ne aşteptăm ca Ucraina să nu iniţieze alte atacuri asupra conductei esenţiale pentru aprovizionarea cu resurse de energie a ţării noastre. Acest război nu este războiul nostru, nimeni să nu ne implice în el!!” – a adăugat Péter Szijjártó.