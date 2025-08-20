20 august - Preşedintele Ungariei: Sărbătorim statul ungar suveran

Budapesta, miercuri, 20 august 2025 (MTI) - 20 august este sărbătoarea statului ungar suveran, punctul de origine a vieţii maghiare milenare - a declarat preşedintele ungar Tamás Sulyok la ceremonia de învestire a ofiţerilor, organizată miercuri, cu ocazia sărbătorii naţionale, în piaţa Kossuth din Budapesta.

Tamás Sulyok a subliniat: hotărârile sfântului rege Ştefan, care au efect până în prezent, au determinat viitorul maghiarilor, trasând în mod definitiv calea poporului maghiar şi asigurând supravieţuirea naţiunii maghiare.

„Sfântul Ştefan nu numai că ne-a asigurat un loc printre popoarele europene ale vremii, ci a ataşat în mod irevocabil poporul maghiar de Europa. El a făcut din maghiari europeni, împreună cu cultura lor. Şi invers, a îmbogăţit Europa cu o nouă culoare prin prezenţa maghiarimii şi a particularităţilor sale. Acesta este pilonul europenităţii” – a declarat şeful statului.

Însă Sfântul Ştefan nu a asimilat poporul său cu sfera de valori şi interese occidentale, ci l-a adăugat acestei sfere. El nu a comparat suveranitatea statului său cu alţii, ci l-a considerat un drept propriu. A devenit un conducător european, dar ca rege al maghiarilor. Acesta este pilonul suveranităţii maghiare – a spus Tamás Sulyok.

Potrivit preşedintelui, identitatea maghiară se bazează şi pe pilonul creştinătăţii, întrucât Sfântul Ştefan a ataşat Ungaria de Europa creştină, de credinţa creştină şi de sistemul de valori creştine care „au dat naştere unor eroi şi sfinţi din rândul poporului maghiar” şi „au devenit sursa de inspiraţie a modului în care gândim şi a forţei noastre creative”.

Szent István a recunoscut, de asemenea, că tot ce este durabil se bazează pe legalitate, iar criteriul unui stat independent este legiferarea independentă, ceea ce constituie pilonul dreptului – a subliniat şeful statului.

Tamás Sulyok a declarat că Ungaria este un stat de drept, suveran, european, înarmat cu valorile creştinătăţii, patria oamenilor generoşi şi liberi, care împărtăşesc un destin comun.

În acelaşi timp, „patria noastră este şi patria maghiarilor care trăiesc departe de ea, deoarece destinul nostru comun îi uneşte pe toţi maghiarii” – a adăugat el.

„Am moştenit de la sfântul rege Ştefan o patrie clădită pe piloni stabili. Această moştenire ne-a menţinut timp de peste o mie de ani. Noi trăim şi astăzi din această moştenire. La aceasta contribuie fiecare maghiar cu propria sa operă, de secole încoace” – a subliniat Tamás Sulyok.

Preşedintele s-a adresat ofiţerilor spunând că pacea patriei şi securitatea statului ungar depind de loialitatea armatei, iar fidelitatea, serviciul şi sacrificiul, asumate în mod voluntar de maghiari, sunt stâlpii casei, susţinătorii semenilor, fundamentele culturii şi valorilor.