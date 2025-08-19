Viktor Orbán: Menţinem pe ordinea de zi iniţiativa ungară ca UE să propună cât mai curând posibil un summit Europa-Rusia

Budapesta, marţi, 19 august 2025 (MTI) - Ungaria salută paşii făcuţi în cadrul discuţiilor Trump-Putin şi sprijină continuarea procesului de negociere, în special în perspectiva unei a doua întâlniri Trump-Putin - a anunţat, marţi, pe pagina sa de Facebook, prim-ministrul Ungariei. Viktor Orbán a adăugat: "Menţinem pe ordinea de zi iniţiativa ungară ca Uniunea Europeană să propună cât mai curând posibil un summit Europa-Rusia".

Prim-ministrul a scris că liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au avut astăzi o rundă de consultări. Acesta a adăugat că „s-a confirmat că pericolul unui al treilea război mondial poate fi redus doar printr-o întâlnire Trump-Putin. S-a confirmat că strategia bazată pe izolare a eşuat. S-a confirmat că războiul ruso-ucrainean nu are soluţie pe linia frontului, ci doar prin eforturi diplomatice se poate ajunge la o rezolvare. S-a confirmat că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu oferă nicio garanţie de securitate, iar legarea aderării de garanţiile de securitate este inutilă şi periculoasă”.