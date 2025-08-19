Preşedintele Ungariei: Conştiinţa identitară maghiară fermă şi constructivă din Transilvania reprezintă un exemplu pentru toţi maghiarii

Cluj-Napoca, marţi, 19 august 2025 (MTI) - Conştiinţa identitară maghiară fermă şi constructivă, care poate fi observată la Cluj-Napoca sau în întreaga Transilvanie, reprezintă un exemplu pentru toţi maghiarii, mai ales astăzi, când provocările vieţii, criza valorilor şi tentaţiile lumii mai degrabă despart decât unesc - a declarat, luni seara, la Cluj-Napoca, preşedintele Ungariei, Tamás Sulyok, la gala de deschidere a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj.

În cea de-a doua zi a vizitei sale private în Transilvania, şeful statului ungar a participat, la Teatrul Maghiar, la deschiderea unuia dintre cele mai mari festivaluri culturale şi sărbătoare comunitară din Bazinul Carpatic.

„Văd că maghiarii din Transilvania nu s-au clătinat nici în lumea modernă şi aleg din nou calea deja încercată. Clădesc împreună, uniţi. Vă mulţumesc pentru coeziune, pentru exemplul puterii comunităţii şi al edificării viitorului maghiar”, a afirmat acesta.

Tamás Sulyok a subliniat că maghiarii de aici fac parte integrantă din oraş, acest lucru fiind indiscutabil. „Nu trebuie să demonstrăm trecutul, filele istoriei o fac în locul nostru. Nu trebuie să demonstrăm prezentul, faptele vorbesc de la sine. Maghiarii sunt de neşters din trecutul oraşului, de netăgăduit din prezentul său şi, cu siguranţă, vor aparţine şi viitorului acestuia”, a arătat preşedintele.

Acesta a accentuat că succesul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj demonstrează că există un viitor plin de speranţă pentru comunitatea maghiară prin faptul că maghiarii îşi preţuiesc valorile, se ataşează de comunităţile lor şi împărtăşesc bucuria sărbătorii unii cu alţii. „Aşa arată o comunitate vie, iar o comunitate vie are întotdeauna viitor”, a declarat şeful statului ungar. Acesta a adăugat că succesul evenimentului nu mai este dovada dorinţei de a exista, ci „însăşi naturaleţea realităţii trăite”.

Tamás Sulyok a explicat că seria de evenimente reflectă, în mod firesc, faptul că şi în inima Transilvaniei se clădeşte un viitor maghiar, deoarece maghiarii, în acest loc al trecutului comun, trăiesc împreună prezentul, sărbătoresc împreună şi arată împreună calea spre viitorul comun.

Tamás Sulyok a atras atenţia şi asupra faptului că maghiarii nu sărbătoresc doar între ei, ci împărtăşesc cu plăcere bucuria şi cu alţii, fiind gata să îşi arate valorile. „Pe cei care sunt curioşi şi doresc să sărbătorească alături de noi îi primim cu inima deschisă. Acest eveniment este sărbătoarea maghiarilor, dar nu este doar despre maghiari, şi nu este doar pentru maghiari”, a subliniat acesta.

Preşedintele a arătat că pot fi mândri de eveniment nu doar maghiarii, nu doar întreaga urbe, ci toţi cetăţenii României. „Oraşul comoară dovedeşte, în asemenea momente, că putem fi mai bogaţi unii prin alţii, mai puternici împreună, mai statornici prin colaborare şi coeziune”, a afirmat acesta.

Şeful statului ungar a numit oraşul transilvănean „punct de întâlnire”, unde merită să găseşti putere şi inspiraţie, să înveţi unul de la altul şi să descoperi valorile celuilalt. „Pentru că cel care se închide în faţa celuilalt se privează şi de bogăţia spirituală, sufletească şi culturală pe care celălalt i-o poate oferi”, a declarat preşedintele, numind comunitatea maghiară din Cluj una vie şi puternică „care, spre bucuria noastră, îşi arată valorile şi-i primeşte în sărbătoarea sa pe toţi cei interesaţi”.

În declaraţia de presă de după gala de deschidere, preşedintele a subliniat că prin participarea la Zilele Culturale Maghiare din Cluj şi prin prezenţa sa în Transilvania doreşte să reflecte importanţa pe care o acordă „relaţiei constante şi profunde dintre Ungaria şi comunităţile maghiare din afara graniţelor”.