Preşedintele Ungariei: Comunităţile de tineri sunt extrem de importante pentru că ele reprezintă viitorul

Cluj-Napoca, marţi, 19 august 2025 (MTI) - Comunităţile de tineri sunt extrem de importante pentru că ele reprezintă viitorul, iar cercetaşii, mişcarea cercetaşilor, oferă foarte multe experienţe pozitive şi cunoştinţe practice pentru tineri - a subliniat, într-o declaraţie pentru mass-media publică ungară, Tamás Sulyok, preşedintele Ungariei, care a vizitat, marţi, tabăra Organizaţiei Cercetaşilor Maghiari din România (RMCSSZ), de lângă Cluj-Napoca.

Şeful statului şi soţia sa, Zsuzsanna Nagy, şi-au încheiat vizita privată de trei zile în Transilvania în compania tinerilor, în pădurea Lomb de lângă Cluj-Napoca. Aceştia au participat la cea de-a 35-a tabără jubiliară a organizaţiei cercetaşilor, unde au avut ocazia să cunoască viaţa de tabără.

Tamás Sulyok a subliniat că mişcarea cercetaşilor oferă tinerilor numeroase experienţe practice prin care învaţă să aprindă focul şi să supravieţuiască în pădure.

Acesta a povestit că şi în familia sa au existat cercetaşi – tatăl său şi unchiul său au fost cercetaşi – dar în perioada comunistă „nu era potrivit” să se vorbească despre asta. „În viaţa mea, activitatea de cercetaş a fost înconjurată de un mare secret, ascultam cu teamă poveştile pe care le spuneau cei mai în vârstă şi acum sunt foarte fericit că acest lucru există aici”, le-a spus gazdelor sale, referindu-se la tabăra cu numeroşi participanţi.

„Faptul că domnul preşedinte ne onorează şi consideră activitatea cercetaşilor atât de valoroasă încât să vină la noi şi să petreacă o jumătate de zi sau o zi întreagă alături de noi, cercetaşii, este o onoare fără precedent, pentru care cu greu găsim cuvinte” – a declarat pentru mass-media publică Lóránt Lajos Bálint, preşedintele RMCSSZ.

În tabăra organizată în perioada 14-23 august, la care participă peste 1 000 de persoane, au sosit participanţi din întreg Bazinul Carpatic şi din toate colţurile lumii, cei mai îndepărtaţi din Australia. Cel mai tânăr participant are 8 luni, iar cel mai vârstnic 82 de ani – le-a povestit preşedintele cercetaşilor detalii despre tabără cuplului prezidenţial.

Organizaţia Cercetaşilor Maghiari din România organizează o astfel de tabără o dată la cinci ani, iar cea precedentă nu a avut loc din cauza pandemiei de coronavirus, astfel că desfăşurarea taberei din acest an reprezintă deja o realizare în sine. Organizatorii au încercat să o facă deschisă pentru toate generaţiile: copiii-cercetaşi au putut participa la un program de cinci zile, cercetaşii, exploratorii şi temerarii la o tabără de zece zile, iar cercetaşii cu familii la un sub-camp destinat familiilor. Tema centrală a taberei a fost domnia lui Matia Corvin, iar participanţii, pe lângă uniforma şi însemnele de cercetaşi, au purtat şi mantii.

S-a menţionat că cercetaşii caută, pe parcursul întregii săptămâni, să acumuleze experienţe în mijlocul naturii şi, prin autodezvoltare, să devină membri utili ai societăţii. Atunci când preşedintele i-a întrebat despre motivaţia lor, aceştia au răspuns că sunt călăuziţi de fraternitate şi că – citându-l pe Teleki Pál – doresc să fie „oameni mai umani” şi „maghiari mai maghiari”.