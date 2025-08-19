Noua universitate a ONU ar putea fi înfiinţată în Ungaria, la Kőszeg

Budapesta, marţi, 19 august 2025 (MTI) - Potrivit unei hotărâri a prim-ministrului, publicată în Monitorul Oficial al Ungariei, noul institut al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) ar putea fi înfiinţat la Kőszeg, pentru pregătirea căruia premierul i-a desemnat pe ministrul responsabil pentru Cultură şi Inovaţie şi pe ministrul Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior. Institutul va funcţiona ca un nou centru de cercetare al Europei Centrale şi de Est, specializat în studii internaţionale privind pacea şi securitatea, tehnologiile transformatoare, precum şi procesele sociale şi economice care modelează viitorul - se arată într-un comunicat remis, marţi, de Ministerul Culturii şi Inovaţiei agenţiei ungare de presă MTI.

Potrivit documentului, institutul îşi va avea sediul la Institutul pentru Studii Avansate din Kőszeg.

Pe viitor, institutul va colabora atât cu instituţii de învăţământ superior, cât şi cu centre de cercetare din ţară şi din străinătate, consolidând astfel recunoaşterea internaţională a cercetării ştiinţifice ungare – au adăugat reprezentanţii ministerului.

Potrivit comunicatului, Balázs Hankó, ministrul responsabil pentru Cultură şi Inovaţie, a subliniat că „înfiinţarea Institutului Universitar ONU, de la Kőszeg, consolidează simultan poziţia ştiinţifică internaţională a Ungariei şi dezvoltarea regiunii. Aceasta nu înseamnă doar un nou centru de cercetare, ci şi faptul că cercetătorii şi studenţii din Ungaria se conectează într-un nou domeniu la vârful mondial, în timp ce comunitatea locală şi economia ungară se dezvoltă”.

Ministrul a amintit că, datorită procesului de modernizare a învăţământului superior din ultimii ani, 12 universităţi ungare se află deja în topul celor mai bune 5% instituţii de învăţământ superior din lume.

Noul centru de cercetare, ca parte a reţelei globale a Universităţilor ONU – care cuprinde 13 institute la nivel mondial – va spori semnificativ integrarea internaţională a cercetării din Ungaria – se mai precizează în comunicatul ministerului.