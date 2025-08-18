Preşedintele Ungariei şi-a continuat vizita în Transilvania, la Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, luni, 18 august 2025 (MTI) - Preşedintele Ungariei, Tamás Sulyok, şi-a continuat, luni, vizita privată de trei zile în Transilvania, la Cluj-Napoca, unde a vizitat expoziţia specială a Breslei Barabás Miklós din Palatul Bánffy şi biserica parohială romano-catolică Calvaria din cartierul Mănăştur.

În a doua zi a vizitei sale private în Transilvania, şeful statului a avut ocazia să cunoască programele şi „culisele” celei de-a 16-a ediţii a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj (ZCMC). În cursul dimineţii, acesta a participat la întâlnirea organizatorilor şi voluntarilor celui mai mare festival cultural din Bazinul Carpatic.

În curtea Palatului Bánffy, preşedintele şi soţia sa, Zsuzsanna Nagy, au fost întâmpinaţi de organizatorul principal, Balázs Gergely, preşedintele Asociaţiei Clujul Comoară, şi de câteva zeci de tineri. Organizatorul a precizat că la organizarea Zilelor Maghiare participă aproximativ 300 de persoane – 145 de organizatori şi 120 de voluntari – iar aceasta a fost prima întâlnire cu o parte dintre voluntari, prilej cu care aceştia au primit instrucţiuni. Balázs Gergely a adăugat că există voluntari „cu una-două, dar şi cu patru-cinci stele”, iar „numărul stelelor nu indică calitatea, ci cantitatea, adică numărul de ani de voluntariat la Zilele Culturale Maghiare din Cluj”.

Tamás Sulyok s-a interesat de motivaţia tinerilor de a participa la organizarea ZCMC. Aceştia au răspuns că sunt motivaţi de faptul că evenimentul reprezintă sărbătoarea maghiarilor din Cluj-Napoca, la care iau parte toţi locuitorii maghiari ai oraşului, şi că pentru ei este o mândrie să contribuie la realizarea festivalului. Ei au subliniat, de asemenea, importanţa comunităţii şi modul în care, la finalul evenimentului, grupul mixt de studenţi şi liceeni „se transformă într-o familie”.

Preşedintele Ungariei a vizitat şi expoziţia specială a Breslei Barabás Miklós (BMC), organizată în Palatul Bánffy, unde a fost ghidat de una dintre curatoare, Ágota Portik Blénessy.

Aceasta este cea mai amplă expoziţie găzduită până acum de Muzeul de Artă din palat, ocupând sălile de la parter şi etaj pe o suprafaţă de peste 1 000 de metri pătraţi. Expoziţia jubiliară a fost deschisă în cadrul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, cu prilejul aniversării a 95 de ani de la prima expoziţie a BMC, organizată în anul 1930. Ea oferă o imagine amplă asupra celor două perioade istorice ale breslei: începuturile până la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial şi perioada de după reînfiinţarea din 1994.

Expoziţia este cea mai completă prezentare de până acum a breslei, reunind aproximativ 350 de lucrări semnate de 250 de artişti, de la fondatori până la creatori contemporani din Transilvania. Curatoarea a atras atenţia cuplului prezidenţial asupra operelor fondatorilor Kós Károly şi Szolnay Sándor.

După vizita la Palatul Bánffy, Tamás Sulyok s-a deplasat la biserica parohială romano-catolică „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul clujean Mănăştur, unde a fost întâmpinat de parohul Dénes Székely. „Ne bucurăm că ne-aţi onorat cu vizita, nu am mai avut un vizitator de un rang atât de înalt”, a afirmat gazda. Preşedintele a ascultat o interpretare la orgă susţinută de cantorul György Palocsay, apoi a purtat o discuţie informală cu parohul, în curtea bisericii.

Lăcaşul de cult, cunoscut local sub numele de Calvaria, este considerat un monument semnificativ al arhitecturii medievale. Originile sale datează din secolele al XIII-lea – XIV-lea, corul şi sacristia păstrând rămăşiţele unei mănăstiri benedictine. În anul 1924, a fost închiriată Bisericii Greco-Catolice, care, după interzicerea sa, în 1948, a fost predată Bisericii Ortodoxe de către regimul comunist român. Proprietarul de drept, Biserica Romano-Catolică, a reintrat în posesia edificiului în anul 1992. Clădirea grav deteriorată a început să fie restaurată în 1995 cu sprijinul unor organizaţii şi parohii din ţară şi din străinătate, dar, în principal, prin eforturi proprii. Restaurarea a fost recompensată în anul 1999 cu Premiul Europa Nostra.

Tamás Sulyok urmează să participe, luni seara, la gala de deschidere a celei de-a 16-a ediţii a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, unde va rosti un discurs.